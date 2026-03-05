Фонд гарантування продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті — деталі Вчора 08:37 — Фондовий ринок

Фонд гарантування продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті — деталі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті.

Про це йдеться в повідомленні Фонду

Читайте також ФГВФО запровадив тимчасову адміністрацію у PINbank та «Мотор-Банк»

Деталі

12 березня у системі Прозорро. Продажі відбудеться аукціон з продажу комплексу будівель торгівельного центру на Закарпатті. Нерухомість — власність АТ «Комінвестбанк» — на продаж виставляється вперше. Крім того, до складу лоту №G22N028216 включено основні засоби (більше 700 одиниць).

Що там є

будівля торгівельного комплексу, загальною площею 725,2 кв. м;

будівля магазину, загальною площею 148,5 кв. м;

котельня, площею 14,3 кв. м;

сарай, площею 25,7 кв. м;

огорожа.

Усі об’єкти розташовуються у с. Оноківці, Закарпатської області, по вулиці Головній, 41а. Більше інформації — у публічному паспорті за посиланням . Активи на продаж виставляються уперше.

Стартова ціна — 16,16 млн гривень.

Аукціон відбудеться за англійською моделлю, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції напередодні — до 20:00 11 березня.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Комінвестбанк».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.