0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд гарантування продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті — деталі

Фондовий ринок
434
Фонд гарантування продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті — деталі
Фонд гарантування продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті — деталі
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає будівлю торгівельного комплексу на Закарпатті.
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Читайте також

Деталі

12 березня у системі Прозорро. Продажі відбудеться аукціон з продажу комплексу будівель торгівельного центру на Закарпатті. Нерухомість — власність АТ «Комінвестбанк» — на продаж виставляється вперше. Крім того, до складу лоту №G22N028216 включено основні засоби (більше 700 одиниць).
Читайте також

Що там є

  • будівля торгівельного комплексу, загальною площею 725,2 кв. м;
  • будівля магазину, загальною площею 148,5 кв. м;
  • котельня, площею 14,3 кв. м;
  • сарай, площею 25,7 кв. м;
  • огорожа.
Усі об’єкти розташовуються у с. Оноківці, Закарпатської області, по вулиці Головній, 41а. Більше інформації — у публічному паспорті за посиланням. Активи на продаж виставляються уперше.
Стартова ціна — 16,16 млн гривень.
Аукціон відбудеться за англійською моделлю, тому зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції напередодні — до 20:00 11 березня.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Комінвестбанк».
За матеріалами:
Finance.ua
ФГВФО
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems