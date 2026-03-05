0 800 307 555
Wizz Air скасовує польоти до 4 країн: куди зупиняє рейси (терміни)

Фондовий ринок
6847
Wizz Air продовжила скасування рейсів за чотирма напрямками до 15 березня
Wizz Air продовжила скасування рейсів за чотирма напрямками до 15 березня через ескалацію напруженості на Близькому Сході.
Про це пише Еxpress.
Конфлікт на Близькому Сході призвів до суттєвих перебоїв у подорожах авіакомпаній, тисячі рейсів скасовано, оскільки Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO) рекомендує утриматися від подорожей до деяких частин регіону. Напруженість зберігається після американо-ізраїльських ударів по Ірану, які розпочалися минулими вихідними, а також було здійснено додаткові атаки.

Куди зупиняє рейси

Зі загостренням конфлікту Wizz Air підтвердила, що призупиняє всі рейси до та з Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана.

Терміни

До неділі, 15 березня, включно.
Спочатку вони мали намір скасувати ці рейси до 7 березня, але оскільки конфлікт не показує ознак вщухання, період скасування було продовжено.
Речник Wizz Air підтвердив: «Wizz Air підтверджує, що після нещодавньої ескалації ситуації з безпекою в Ірані авіакомпанія призупиняє всі рейси до та з Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі, Аммана до 15 березня включно, в очікуванні структурних змін у розкладі, що відображають зниження попиту. Рейси до та з Саудівської Аравії відновляться за планом з 8 березня включно».
«Авіакомпанія уважно стежить за розвитком подій і підтримує постійний контакт з місцевими та міжнародними органами влади, агентствами з безпеки авіації, органами безпеки та відповідними урядовими органами. Оперативні рішення будуть продовжувати переглядатися, а розклад польотів може бути коригований залежно від розвитку ситуації» — повідомили там.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Wizz Air
Payment systems