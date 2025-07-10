«Укрпошта» знижує комісію за комунальні послуги для мешканців сіл — Finance.ua
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«Укрпошта» знижує комісію за комунальні послуги для мешканців сіл

Особисті фінанси
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«Укрпошта» знижує комісію за комунальні послуги для мешканців сіл
«Укрпошта» знижує комісію за комунальні послуги для мешканців сіл
«Укрпошта» знижує комісію за комунальні платежі на 25% для мешканців сіл України без банків і банкоматів.
Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
«Поки готуємось до запуску Укрпошта. Банк — робимо фінансові послуги для українців доступнішими. Щоб чекати було приємніше, особливо тим, хто мешкає в селах, де немає банківських установ та банкоматів (а це 96% сіл країни), Укрпошта знижує комісію за приймання комунальних платежів на 25%», — написав Смілянський.
Ті, хто сплачують два і більше комунальних платежів, зможуть безкоштовно зняти готівку у своєму селі.

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«Акція вже діє, тож клієнти можуть скористатися нею під час оплати комунальних платежів у липні», — додав він.
Нагадаємо, Смілянський визначив 10 завдань для компанії на найближчий рік. Серед пріоритетів — оновлений мобільний застосунок, особистий кабінет та повністю цифрові сервіси. Також планується запуск поштоматів, зон самообслуговування та агентської мережі відділень, що мають допомогти зменшити черги.
3 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії. Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії.
Перші послуги нового державного банку «Укрпошти» запрацюють уже влітку. Українці зможуть розплачуватися карткою будь-де, де є зв’язок. Повноцінний запуск інфраструктури планується за 6−8 місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
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