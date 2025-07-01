Укрпошта планує протягом року запуск банку, аптеки та нового застосунку — Finance.ua

Укрпошта планує протягом року запуск банку, аптеки та нового застосунку
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський визначив 10 завдань для компанії на найближчий рік. Серед пріоритетів — оновлений мобільний застосунок, особистий кабінет та повністю цифрові сервіси. Також планується запуск поштоматів, зон самообслуговування та агентської мережі відділень, що мають допомогти зменшити черги.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
План Смілянського
На цей рік очільник Укрпошти серед завдань для команди визначив:
- запуск нового мобільного застосунку, особистого кабінету та цифрових сервісів для клієнтів;
- запуск поштоматів;
- запуск агентської мережі відділень та зон самообслуговування;
- запуск кур’єрської доставки на електроциклах та трициклах для листонош по всій країні;
- 100% автоматизація сортування газет та листів та запуск електронної марки;
- 100% цифровізація процесів у відділеннях: запуск нової фронтофісної системи та 100% автоматизація листонош;
- запуск Укрпошта-Банку;
- запуск Укрпошта — Аптека;
- запуск пакетних пропозицій для клієнтів, програми лояльності та системи CRM;
- оптимізація витрат та впровадження нових технологій на основі ШІ.
За словами Смілянського, за останні роки чисельність адміністративного персоналу зменшили з понад 8 000 до 3 000 осіб, а загальну кількість працівників — з 78 000 до 30 000. При цьому дохід компанії зріс утричі, а середня зарплата виробничого персоналу — у 7 разів.
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Нагадаємо, раніше Смілянський заявляв, що перші послуги нового державного банку «Укрпошти» запрацюють уже влітку. Українці зможуть розплачуватися карткою будь-де, де є зв’язок. Повноцінний запуск інфраструктури планується за 6−8 місяців.
3 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії.
Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії.
Головне завдання таких установ — надавати фінансові послуги тим, хто нині має до них обмежений доступ: зокрема, людям у прифронтових та деокупованих регіонах, соціально вразливим групам і мікропідприємствам.
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