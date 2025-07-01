Укрпошта планує протягом року запуск банку, аптеки та нового застосунку — Finance.ua
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Укрпошта планує протягом року запуск банку, аптеки та нового застосунку

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Укрпошта планує протягом року запуск банку, аптеки та нового застосунку
Укрпошта планує протягом року запуск банку, аптеки та нового застосунку
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський визначив 10 завдань для компанії на найближчий рік. Серед пріоритетів — оновлений мобільний застосунок, особистий кабінет та повністю цифрові сервіси. Також планується запуск поштоматів, зон самообслуговування та агентської мережі відділень, що мають допомогти зменшити черги.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

План Смілянського

На цей рік очільник Укрпошти серед завдань для команди визначив:
  • запуск нового мобільного застосунку, особистого кабінету та цифрових сервісів для клієнтів;
  • запуск поштоматів;
  • запуск агентської мережі відділень та зон самообслуговування;
  • запуск кур’єрської доставки на електроциклах та трициклах для листонош по всій країні;
  • 100% автоматизація сортування газет та листів та запуск електронної марки;
  • 100% цифровізація процесів у відділеннях: запуск нової фронтофісної системи та 100% автоматизація листонош;
  • запуск Укрпошта-Банку;
  • запуск Укрпошта — Аптека;
  • запуск пакетних пропозицій для клієнтів, програми лояльності та системи CRM;
  • оптимізація витрат та впровадження нових технологій на основі ШІ.
За словами Смілянського, за останні роки чисельність адміністративного персоналу зменшили з понад 8 000 до 3 000 осіб, а загальну кількість працівників — з 78 000 до 30 000. При цьому дохід компанії зріс утричі, а середня зарплата виробничого персоналу — у 7 разів.

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Нагадаємо, раніше Смілянський заявляв, що перші послуги нового державного банку «Укрпошти» запрацюють уже влітку. Українці зможуть розплачуватися карткою будь-де, де є зв’язок. Повноцінний запуск інфраструктури планується за 6−8 місяців.
3 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про створення банку фінансової інклюзії.
Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії.
Головне завдання таких установ — надавати фінансові послуги тим, хто нині має до них обмежений доступ: зокрема, людям у прифронтових та деокупованих регіонах, соціально вразливим групам і мікропідприємствам.
За матеріалами:
Finance.ua
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