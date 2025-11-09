Вкладення українців в ОВДП сягнули історичного максимуму — 106 млрд грн
У жовтні 2025 року Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквівалент через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що із цієї суми 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а 355 млн доларів США — валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.
Станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,89 трлн грн. Найбільшими власниками ОВДП залишаються комерційні банки (48,3%) та Національний банк України (35,2%).
Частки інших інвесторів становлять: юридичні особи — 8,8%, фізичні особи — 5,6%, нерезиденти — 0,8%, страхові компанії — 1,1%, територіальні громади — 0,01%.
За рік обсяг інвестицій юридичних і фізичних осіб в ОВДП зріс на 27,5% порівняно з жовтнем 2024 року. Українці наразі володіють облігаціями на понад 106 млрд грн, а юридичні особи — на понад 166,7 млрд гривень.
Загалом від початку 2025 року держава залучила через ОВДП близько 473,1 млрд грн, що є другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після міжнародної допомоги.
Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених шляхом випуску ОВДП, перевищив 1,89 трлн грн в еквіваленті.
Поділитися новиною
Також за темою
Кабмін відтермінував запровадження Е-акцизу на рік
Вкладення українців в ОВДП сягнули історичного максимуму — 106 млрд грн
Податкова перевиконала план надходжень: скільки коштів надійшло до держбюджету
Бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності у жовтні — опитування Нацбанку
У жовтні до держбюджету надійшло 186,4 мільярда гривень — Мінфін (інфографіка)
Як почувається бізнес в регіонах під час війни — опитування (інфографіка)