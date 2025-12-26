0 800 307 555
Рекорд: експорт металобрухту з України за 11 місяців зріс на 45%

Казна та Політика
28
Експорт брухту чорних металів з України за січень-листопад 2025 року зріс на 45,3% у річному вимірі, до 380,16 тис. тонн. Цей обсяг уже перевищив загальний показник відвантажень за весь 2024 рік.
Про це пише GMK Center.
Основним напрямком експорту залишається Польща: за 11 місяців на польський ринок було поставлено 68,5% від загального обсягу експорту. Це на 38,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Україна протягом кількох років намагається обмежити відтік металобрухту для забезпечення сировиною внутрішньої металургії. З 2015 року держава поступово підвищувала експортне мито, і зараз воно становить €180/т у 2021 році.
Однак після 2022 року експорт знову почав зростати, у тому числі — через схеми транзиту українського брухту через країни ЄС: брухт везуть спершу до європейських країн, з якими мита не застосовуються, а вже потім — переправляють до Туреччини та навіть проросійського анклаву ПМР у Молдові.
Паралельно скорочується заготівля брухту всередині країни — з довоєнних 4−5 млн тонн на рік до 1,2−1,5 млн тонн у 2023−2025 роках. Це посилює дефіцит для вітчизняних металургійних підприємств.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Також за темою
