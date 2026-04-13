0 800 307 555
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини

Перемога Мадяра в Угорщині
Перемога Мадяра в Угорщині
12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами підрахунку голосів, перемогу здобуває опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром, яка матиме конституційну більшість у парламенті. Віктор Орбан уже визнав поразку та привітав опонента з перемогою. У звʼязку з завершенням виборчої кампанії, МЗС України скасувало рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
Про це повідомив очільник відомства Андрій Сибіга.
«У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження», — йдеться у повідомленні.
Оцінюючи результати угорських виборів, Сибіга висловив сподівання на поступову нормалізацію двосторонніх відносин не лише у консульській площині, а й на високому політичному рівні.

Україна готує переговори Зеленського з Мадяром

У коментарі «Інтерфакс-Україна» міністр закордонних справ повідомив, що угорській стороні були передані сигнали щодо можливих контактів на рівні президента України Володимира Зеленського та лідера угорської партії «Тиса» Петера Мадяра.
За його словами, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.
«Якщо говорити глобально — це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 мільярдів кредиту, і формальне відкриття кластерів», — повідомив Сибіга.
Він також зауважив, що Київ готовий до втілення найвищих стандартів Європейської Ради та ЄС щодо національних меншин.
Читайте також: Вибори в Угорщині: що, як Орбан програє
Finance.ua
Finance.ua
