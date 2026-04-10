Вибори в Угорщині: що, як Орбан програє

12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї, яка являє собою однопалатний представницький і законодавчий орган країни. Майже всі експерти та опитування пророкують однозначну перемогу на цих виборах угорській правоцентристській партії «Тиса», яку очолює Петер Мадяр. На початку квітня цій силі та його керівнику довіряли 56% виборців, тоді як партії «Фідес» скандального прокремлівського та нині чинного прем’єра Віктора Орбана — лише 37%.

Уся Європа, включаючи й Україну, з великим нетерпінням очікують на ці вибори, адже саме вони можуть започаткувати процес повернення Угорщини до справжніх європейських цінностей, політики та мислення, яке на багато років свого часу поховав пан Орбан. У разі перемоги «Тиси» новим керівником уряду країни стане Петер Мадяр.

Finance.ua проаналізував, чи складно буде новому уряду Угорщини проводити різного роду політичні та економічні реформи, адже ключові інституції влади за роки панування «Фідесу» залишаться під пильним «оком» пана Орбана…

Проблемні «доробки», які можуть залишитися у спадок

Ймовірність того, що у разі перемоги Петер Мадяр зможе легко прокласти шлях до нової європейської Угорщини, є надзвичайно низькою. За керівництва Віктора Орбана країна стала повністю «орбанівською»: суди, Бюджетна рада, медіа та державні відомства на 90% залишаються під контролем Орбана, і змінити це в найближчому часі практично неможливо.

Варто зробити особливий наголос: перемога партії «Тиса» дійсно є реальною, проте для того, щоб отримати дві третини голосів у парламенті й мати можливість змінювати закони на користь нової політики. Мадяру може не вистачити підтримки. Навіть підтримки ЗМІ.

Як зазначає політолог, доктор політичних наук Петро Олещук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», процес концентрації преси в Угорщині розпочався ще у 2018 році із заснуванням Центральноєвропейського фонду преси та медіа (KESMA), який об’єднав понад 400 видань. Фактично було створено інструмент монополізації інформаційного простору країни: наразі 90% угорських ЗМІ перебувають під впливом партії «Фідес». Ці друковані та електронні видання не лише відверто антиєвропейські, а й демонструють антиукраїнську риторику.

Для прикладу, портал 888. hu займається дуже агресивною антиімміграційною та антисоросівською пропагандою. А, приміром, Pesti Srácok спеціалізується на адаптованих під угорського читача прокремлівських матеріалах.

Щодо телебачення: TV2 Group є одним із найпопулярніших телеканалів країни, який після зміни власника 2016 року став фактично «вікном» проурядової пропаганди.

Що стосується такого важливого органу, як Бюджетна рада. Він є незалежним та здійснює підготовку та виконання державного бюджету Угорщини, а також дотриманням правил державного боргу.

Голова Бюджетної ради призначається Президентом країни на 6 років. Останній раз таке призначення відбулося 10 січня 2024 року і цю посаду займає людина Орбана — Габор Горват. Таким чином йому ще залишилося працювати на цій посаді достатньо довго — до 2030 року.

Але і це ще не все: згідно з угорським законодавством, до складу цього органу входять ще дві важливі у країні особи — президент Державної аудиторської служби, яким є Ласло Віндіш та голова Угорського національного банку Міхай Варга. Вони теж люди Орбана.

Рада відіграє критичну роль у законодавчому процесі, тому що має право вето. Так, парламент Угорщини не може ухвалити закон про державний бюджет без попередньої згоди Бюджетної ради.

Рада також перевіряє чи відповідає проєкт бюджету вимогам Конституції Угорщини щодо зниження рівня державного боргу та надає висновки щодо обгрунтованості доходів та видатків.

Таким чином, цей орган здатен навіть за нової влади, паралізувати її роботу. Бюджетна рада керує фактично всіма державними грошима країни, впливає на податки та доходи.

Те саме стосується й судової системи: контроль Орбана тут також абсолютний. Головою Верховного суду Угорщини є ставленик партії «Фідес», а у Конституційному суді, який виконує в країні специфічну роль блокування нових законів, ухвалених парламентом, усі 15 суддів теж є людьми Орбана.

Фінансові проблеми: вичерпання ліміту бюджету та загроза допомоги ЄС

Партія «Фідес» залишила й інший дуже негативний спадок для Мадяра: вона вичерпала 50% ліміту дефіциту бюджету на 2026 рік вже до лютого, тобто практично за місяць-півтора. Всі ці гроші пішли на так звані передвиборчі субсидії для різних категорій громадян країни, щоби вони голосували саме за «Фідес».

За інформацією Fitch Ratings, дефіцит бюджету Угорщини сягнув 6,4 млрд доларів, тому агенція змінила прогноз рейтингу країни на негативний.

Станом на початок 2026 року, економіка Угорщини перебуває у складному становищі: крім дефіциту бюджету, спостерігається стагнація та обмежений доступ до європейських фондів.

Орбан свого часу розраховував на економічне зростання завдяки сталій роботі підприємств, що виробляють акумулятори, якими славиться країна. Цього не сталося: у галузі відбувся шалений спад. У цілому ж угорські підприємства страждають від падіння обсягів замовлень і їхні керівники звинувачують саме уряд.

Ще до цього варто згадати про замороження 18 млрд євро допомоги від ЄС, яку спільнота відмовляється надавати Угорщині через зсув країни до автократії та відсутність будь-яких реформ.

Не врятували економіку й роздрібний сектор, на який також сподівався Орбан. Таким чином, Петер Мадяр «прийме» країну, яка перебуває у стані повної стагнації й має порожній державний бюджет.

Більшість експертів схиляються до думки, що навіть за перемоги Петера Мадяра, ЄС не розблокує надання цих коштів, так би мовити авансом — а реформи вже після цього.

Але політичний експерт, доктор політичних наук Ігор Петренко у коментарі finance.ua заявив, що керівництво ЄС так стомилося від політики Орбана, що знайде можливість якомога швидше розблокувати надання цієї важливої допомоги. Адже, за словами експерта, там прекрасно розуміють, що без цього зубожіння населення Угорщини надалі відбуватиметься катастрофічними темпами.

Мадяр не зможе і не захоче сам все кардинально змінювати

Ще певною хорошою новиною для угорських громадян та подальшої долі країни є те, що Петер Мадяр у разі перемоги на виборах не буде різко проводити будь-які зміни та чистки.

Це може стати основою того, що «Фідес» та «Тиса» можуть доволі дружно, якщо у цьому сенсі можна підібрати таке слово, співіснувати надалі.

Так, Мадяр, за словами Ігора Петренка, чудово розуміє, що ступінь євроскептицизму в Угорщині серед простого населення є високою. Тому не можна одразу зруйнувати такі стереотипи і на цьому підгрунті будувати «велику любов до ЄС».

«Мадяр впродовж останніх років вже й сам втомився від цієї боротьби з прокремлівським та антиєвропейським Орбаном, який до того ж постійно всіх залякує, то Соросом, то ще кимось. Він також стомився і від відверто україфобської політики Орбана. Тому риторика його останніх проголошень — це не про проєвропейський курс, а скоріше про суто проугорський курс», — зазначає Ігор Петренко.

Слід ще особливо наголосити на тому що і Мадяр, і Орбан є вихідцями із однієї політичної сили і колись мали повністю однакові погляди на політичні та економічні процеси у країні.

Що слід очікувати Україні

Вітчизняні експерти переконані, що у разі перемоги Мадяра нічого негативного для України не відбудеться, натомість позитивних аспектів буде чимало.

Так, за словами Ігоря Петренка, між керівництвом обох країн нарешті відбуватиметься конструктивний діалог. «Зникнуть чимало питань, щодо нафтопроводу „Дружба“, і щодо українських угорців тощо. Адже Мадяр прекрасно розуміє, що життя угорців на Закарпатті хороше, у них є по суті, своя культурна автономія і ніяких утисків немає», — наголошує він.

Щодо економічної співпраці двох країн, то слід особливо зазначати, — вона була завжди непоганою, попри всі непрості моменти відносин.

Приміром, Угорщина за Орбана експортувала електроенергії в Україну більше, ніж будь-яка інша країна Європи. Попри зниження експорту руди, спостерігається стійкість у постачанні напівфабрикатів зі сталі та енергоносіїв.

2025 року посол України в Угорщині зазначав, що реальні показники торгівлі між обома країнами є вищими, ніж зафіксовано офіційно.

Наша держава з успіхом експортує в Угорщину кабельну продукцію, напівфабрикати з вуглецевої сталі, олію.

Угорщина, своєю чергою, завозить до нас машини, електричне обладнання, медичні препарати, сільськогосподарську техніку.

Таким чином, торгівля йде повним ходом. А після приходу нової влади в Угорщині можна очікувати навіть і значне збільшення її обсягів.

