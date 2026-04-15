ЄС інвестує понад мільярд у 57 оборонних проєктів, у тому числі за участю України Сьогодні 20:27 — Казна та Політика

За результатами конкурсів, проведених у 2025 році, Європейський Союз виділить 1,07 млрд євро на реалізацію 57 нових проєктів у рамках Європейського оборонного фонду, в яких будуть брати участь і українські компанії.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає Європейська правда.

«Після оцінки конкурсів 2025 року в рамках Європейського оборонного фонду Європейська комісія інвестує 1,07 млрд євро у 57 нових проєктів», — повідомили у Єврокомісії.

Вказані проєкти охоплюють широкий спектр критично важливих оборонних секторів, включаючи штучний інтелект, кіберзахист, дрони та системи протидії дронам.

Інтеграція України в оборонну базу ЄС

Проєкти залучають 634 компанії з 26 держав-членів ЄС та Норвегії. За підтримки Офісу інновацій ЄС у сфері оборони у Києві стало можливим також залучити українських партнерів до виконання деяких проєктів.

«ЄС поглиблює співпрацю з українською оборонною промисловістю. Це партнерство спрямоване на кращу інтеграцію України в європейську промислову базу. Одна з ключових ініціатив, проєкт STRATUS, розробить кіберзахисну систему на базі ШІ для роїв дронів. До нього залучений український субпідрядник, що забезпечить отримання проєктом прямих переваг від досвіду на полі бою», — розповіли європейські посадовці.

Флагманські ініціативи

Інвестиції підтримають цілі, визначені в Дорожній карті оборонної готовності ЄС до 2030 року, і забезпечать необхідне фінансування для чотирьох основних флагманських оборонних ініціатив ЄС:

Європейської ініціативи з протидії дронам;

Східного флангу;

Європейського повітряного щита;

Європейського космічного щита.

Для залучення нових талантів кілька проєктів, зосереджених на масовому виробництві доступних боєприпасів для дронів, запустять «субконкурси» для стартапів та малих і середніх підприємств. Ці менші компанії можуть отримати до 60 тисяч євро кожна.

«Українські суб’єкти також можуть подавати заявки», — кажуть у Єврокомісії.

Повідомляється, що 675 млн євро підтримають 32 ініціативи з розвитку потенціалу, а 332 млн євро підуть на 25 дослідницьких проєктів.

Відповідні грантові угоди планують підписати до кінця 2026 року.

Європейська правда

