ЄС інвестує понад мільярд у 57 оборонних проєктів, у тому числі за участю України

Казна та Політика
За результатами конкурсів, проведених у 2025 році, Європейський Союз виділить 1,07 млрд євро на реалізацію 57 нових проєктів у рамках Європейського оборонного фонду, в яких будуть брати участь і українські компанії.
Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, передає Європейська правда.
«Після оцінки конкурсів 2025 року в рамках Європейського оборонного фонду Європейська комісія інвестує 1,07 млрд євро у 57 нових проєктів», — повідомили у Єврокомісії.
Вказані проєкти охоплюють широкий спектр критично важливих оборонних секторів, включаючи штучний інтелект, кіберзахист, дрони та системи протидії дронам.

Інтеграція України в оборонну базу ЄС

Проєкти залучають 634 компанії з 26 держав-членів ЄС та Норвегії. За підтримки Офісу інновацій ЄС у сфері оборони у Києві стало можливим також залучити українських партнерів до виконання деяких проєктів.
«ЄС поглиблює співпрацю з українською оборонною промисловістю. Це партнерство спрямоване на кращу інтеграцію України в європейську промислову базу. Одна з ключових ініціатив, проєкт STRATUS, розробить кіберзахисну систему на базі ШІ для роїв дронів. До нього залучений український субпідрядник, що забезпечить отримання проєктом прямих переваг від досвіду на полі бою», — розповіли європейські посадовці.

Флагманські ініціативи

Інвестиції підтримають цілі, визначені в Дорожній карті оборонної готовності ЄС до 2030 року, і забезпечать необхідне фінансування для чотирьох основних флагманських оборонних ініціатив ЄС:
  • Європейської ініціативи з протидії дронам;
  • Східного флангу;
  • Європейського повітряного щита;
  • Європейського космічного щита.
Для залучення нових талантів кілька проєктів, зосереджених на масовому виробництві доступних боєприпасів для дронів, запустять «субконкурси» для стартапів та малих і середніх підприємств. Ці менші компанії можуть отримати до 60 тисяч євро кожна.
«Українські суб’єкти також можуть подавати заявки», — кажуть у Єврокомісії.
Повідомляється, що 675 млн євро підтримають 32 ініціативи з розвитку потенціалу, а 332 млн євро підуть на 25 дослідницьких проєктів.
Відповідні грантові угоди планують підписати до кінця 2026 року.
За матеріалами:
Європейська правда
