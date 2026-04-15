Низка європейських країн виступають проти пришвидшеного вступу України до ЄС

Уряди деяких країн Євросоюзу не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України.

Про це повідомляє Politico.

Опір розширенню ЄС

Як пише видання, бачення голови Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн щодо розширеного ЄС, який міг би включати Україну, стикається з опором частини чинних держав-членів, які не хочуть про це говорити. За словами дев’яти дипломатів і чиновників ЄС, опитаних Politico, побоювання надати аргументи популістам, жахливі національні референдуми щодо кожної нової країни-учасниці та травма від дій Угорщини з моменту її вступу до ЄС у 2004 році — все це сприяє небажанню низки столиць країн ЄС приймати нових членів.

«Вступ нових членів мав бути включений до порядку денного саміту ЄС у Нікосії, Кіпр, наприкінці цього місяця. Але, судячи з загальних настроїв, тепер це питання навряд чи буде обговорюватися», — заявив один із чиновників ЄС.

Серед причин обережності називають побоювання повторення дебатів про «польського сантехніка», які охопили багато країн ЄС до прийняття Варшави в 2004 році. Тоді деякі політики стверджували, що дешева польська робоча сила замінить високооплачувані робочі місця в Західній Європі. Ця стурбованість особливо сильна у Франції. Голосування щодо України, зокрема, може зіграти на руку кампанії лідера популістської правої партії «Національне зібрання» Джордана Барделли.

Позиції ключових країн

Дипломати ЄС заявили, що Німеччина, Нідерланди та Італія стверджують, що складний «заснований на заслугах» процес ЄС має дотримуватися без винятків з геополітичних причин.

«Звичайно, ми не хочемо послаблювати президента України Володимира Зеленського, але переважна більшість держав-членів зараз не відчувають бажання брати участь у цих дебатах», — сказав дипломат із великої європейської країни.

Ще одна проблема, про яку часто згадують, — досвід ЄС з Угорщиною, яку звинувачували в обмеженні демократії, зв’язках з росією та блокуванні європейської підтримки України. Навіть Чорногорія, яка виконала майже всі необхідні кроки для вступу до ЄС, виявила, що країни ЄС не можуть домовитися про наступний етап: мандат на початок розробки проекту. Цей глухий кут також є проблематичним для України, яка розглядає членство в ЄС як гарантію безпеки від майбутньої російської агресії.

Потенційна мирна угода з росією може включати перспективу членства в ЄС вже у 2027 році як пряник для українських виборців. Але країни ЄС ухиляються від прийняття України наступного року, а посли рішуче виступили проти радикального підходу до вступу під час вечері на початку березня, який би дозволив пришвидшити терміни членства.

Найбільші прихильники України, включаючи Швецію та Данію, зараз наполягають на завершенні переговорів до кінця наступного року. Але початок переговорів щодо договору про вступ вимагатиме зеленого світла від великих членів ЄС, а це велике прохання.

Mind

