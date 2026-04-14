Україна перегляне список країн міграційного ризику

Україна планує переглянути список країн «міграційного ризику», що може суттєво полегшити залучення іноземної робочої сили для українського бізнесу.

Про це під зустрічі в CEO Club повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, передає Delo.ua.

За його словами, 2−3 тижні тому відбулася нарада щодо взаємовідносин з країнами Африки. За підсумками зустрічі було ухвалене протокольне рішення доручити Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України терміново опрацювати зміни до списку країн міграційного ризику.

Буданов зазначив, що список переглядатиметься і найближчим часом можливе часткове пом’якшення підходів.

Економіка легалізації

Питання спрощення імпорту робочої сили в Україну підняв підприємець у сфері залучення персоналу Артем Нікішов. За його словами, дефіцит кадрів є одним із ключових викликів для українського бізнесу.

«Якщо порівнювати з Польщею, вартість легалізації іноземця в Україні у чотири рази вища, а строки — у три рази довші. Процес ускладнюють консульські служби та перевірки правоохоронних органів», — зазначив він.

За його оцінками, повна легалізація одного працівника може коштувати близько 40 тис. грн, якщо враховувати всі офіційні платежі та супутні витрати.

Чому держава зберігає жорсткий контроль

Буданов пояснив, що жорсткий підхід частково пов’язаний із ризиками нелегальної міграції. Він зауважив, що частина іноземців після отримання документів залишає роботодавців або використовує Україну як транзитну країну для подальшого переїзду.

«Вони заїжджають, отримують документи — і далі мігрують. Це проблема, яка створює перепони для бізнесу», — наголосив він.

Що таке «список міграційного ризику»

Список країн міграційного ризику застосовується при видачі віз і дозволів на перебування. Для громадян цих держав діють додаткові перевірки та погодження, що ускладнює і подовжує процедуру легалізації.

Відповідний перелік визначений у спільному наказі МЗС, МВС та СБУ, який регулює порядок оформлення віз.

Зокрема, до нього входять окремі країни Азії та Африки, серед яких Афганістан, Бангладеш, Нігерія, Ефіопія, Пакистан, всього 70 країн.

Саме цей перелік фактично використовується як інструмент оцінки міграційних ризиків і може переглядатися державними органами.

