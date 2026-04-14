Бізнес просить владу спростити працевлаштування іноземців через дефіцит кадрів Сьогодні 13:28

Бізнес і уряд обговорили дефіцит кадрів і енергонезалежність

Через дефіцит робочої сили український бізнес ініціює спрощення процедур працевлаштування іноземців.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев за підсумками зустрічі з київськими підприємцями.

У зустрічі взяли участь представники підприємств харчової, хімічної, деревообробної промисловості, легкої індустрії, машинобудування та приладобудування, фармацевтичного сектору, а також виробники будівельних матеріалів, промислового і кліматичного обладнання та пакування.

Бізнес заявляє про кадровий дефіцит

Серед ключових проблем, які озвучили підприємці, — дефіцит персоналу, а також пошук рішень для відновлення виробництва, розвитку та забезпечення енергонезалежності.

Бізнес цікавить питання бронювання та критерії визначення критичності підприємств.

«Через дефіцит робочої сили компанії також ініціюють і спрощення процедур для працевлаштування іноземців та перенавчання фахівців на нові професії», — заявив Соболев.

Підтримка енергонезалежності

Під час зустрічі обговорили інструменти підтримки енергонезалежності бізнесу. Зокрема, йдеться про доступні кредити до 10 млн грн під 0% на придбання генераторів і газових установок, а також фінансування до 250 млн грн у межах програми «5−7-9%» для закупівлі енергетичного обладнання.

У міністерстві наголошують на необхідності своєчасної підготовки бізнесу до наступного опалювального сезону.

Програми підтримки виробників

Також обговорили можливості державної політики «Зроблено в Україні» для розвитку та масштабування виробництва. Серед інструментів — пільгові кредити «5−7-9%», гранти на переробку та відновлення, програми часткової компенсації вартості української техніки й обладнання, страхування воєнних ризиків, програма «Національний кешбек», а також підтримка проєктів зі значними інвестиціями.

Окремо учасники зустрічі порушили низку галузевих питань. Серед них — дефіцит сировини, зокрема у деревообробній промисловості, цифровізація експортних ліцензій і розширення рівня локалізації у сфері публічних закупівель.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова раніше заявляла , що після завершення війни в Україну можуть приїхати працювати дві категорії людей: робітники з бідніших країн та інженери. За словами Лібанової, зазвичай люди з бідніших країн переїжджають у більш заможні. Оскільки Україна тривалий час після війни залишатиметься відносно бідною, сюди не приїдуть ті, хто шукає соціальні виплати, як у системі welfare в США.

Другою групою, на яку варто очікувати, є інженери. На думку фахівчині, якщо в Україні з’являться умови для реалізації професійних навичок, ці спеціалісти теж приїдуть, незалежно від зарплати чи рівня життя.

