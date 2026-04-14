Бізнес просить владу спростити працевлаштування іноземців через дефіцит кадрів
Через дефіцит робочої сили український бізнес ініціює спрощення процедур працевлаштування іноземців.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев за підсумками зустрічі з київськими підприємцями.
У зустрічі взяли участь представники підприємств харчової, хімічної, деревообробної промисловості, легкої індустрії, машинобудування та приладобудування, фармацевтичного сектору, а також виробники будівельних матеріалів, промислового і кліматичного обладнання та пакування.
Бізнес заявляє про кадровий дефіцит
Серед ключових проблем, які озвучили підприємці, — дефіцит персоналу, а також пошук рішень для відновлення виробництва, розвитку та забезпечення енергонезалежності.
Бізнес цікавить питання бронювання та критерії визначення критичності підприємств.
«Через дефіцит робочої сили компанії також ініціюють і спрощення процедур для працевлаштування іноземців та перенавчання фахівців на нові професії», — заявив Соболев.
Підтримка енергонезалежності
Під час зустрічі обговорили інструменти підтримки енергонезалежності бізнесу. Зокрема, йдеться про доступні кредити до 10 млн грн під 0% на придбання генераторів і газових установок, а також фінансування до 250 млн грн у межах програми «5−7-9%» для закупівлі енергетичного обладнання.
У міністерстві наголошують на необхідності своєчасної підготовки бізнесу до наступного опалювального сезону.
Програми підтримки виробників
Також обговорили можливості державної політики «Зроблено в Україні» для розвитку та масштабування виробництва. Серед інструментів — пільгові кредити «5−7-9%», гранти на переробку та відновлення, програми часткової компенсації вартості української техніки й обладнання, страхування воєнних ризиків, програма «Національний кешбек», а також підтримка проєктів зі значними інвестиціями.
Окремо учасники зустрічі порушили низку галузевих питань. Серед них — дефіцит сировини, зокрема у деревообробній промисловості, цифровізація експортних ліцензій і розширення рівня локалізації у сфері публічних закупівель.
Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова раніше заявляла, що після завершення війни в Україну можуть приїхати працювати дві категорії людей: робітники з бідніших країн та інженери. За словами Лібанової, зазвичай люди з бідніших країн переїжджають у більш заможні. Оскільки Україна тривалий час після війни залишатиметься відносно бідною, сюди не приїдуть ті, хто шукає соціальні виплати, як у системі welfare в США.
Другою групою, на яку варто очікувати, є інженери. На думку фахівчині, якщо в Україні з’являться умови для реалізації професійних навичок, ці спеціалісти теж приїдуть, незалежно від зарплати чи рівня життя.
Також за темою
Бізнес просить владу спростити працевлаштування іноземців через дефіцит кадрів
Власників зруйнованого житла звільнили від сплати комуналки: підписано закон
Зеленський підписав закон про продовження військового збору
Борги теплокомуненерго зросли на 20 млрд грн за зиму
Надходження єдиного внеску у першому кварталі 2026 року зросли на 17,2%
За перший квартал мережі АЗС збільшили сплату податків до 3,7 млрд грн