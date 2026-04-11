Після війни Україна зіткнеться з дефіцитом робочої сили: хто може приїхати працювати

Дві категорії людей, які можуть приїхати працювати в Україну після війни

Сьогодні на українському ринку праці відчувається нестача працівників, а в післявоєнний період ця проблема тільки посилиться. Після завершення війни в Україну можуть приїхати працювати дві категорії людей: робітники з бідніших країн та інженери.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Елла Лібанова у подкасті Центру економічної стратегії.

Дві категорії людей, які можуть приїхати працювати в Україну після війни

Люди з бідніших країн

За словами Лібанової, зазвичай люди з бідніших країн переїжджають у більш заможні.

Оскільки Україна тривалий час після війни залишатиметься відносно бідною, сюди не приїдуть ті, хто шукає соціальні виплати, як у системі welfare в США.

«До нас поїдуть ті люди, які хочуть працювати, якщо ми зможемо їм запропонувати гідну зарплату, яку вони зможуть пересилати своїй родині», — зазначає експертка.

Інженери

Другою групою, на яку варто очікувати, є інженери. На думку фахівчині, якщо в Україні з’являться умови для реалізації професійних навичок, ці спеціалісти теж приїдуть, незалежно від зарплати чи рівня життя.

Лібанова зазначає, залучення мігрантів є необхідністю.

«Вже сьогодні, попри безробіття, у нас є незадоволена потреба в робочій силі. І після війни, я абсолютно вірю в те, що буде щось на зразок плану Маршалла. І дуже багато сьогодні структур над цим працюють. Зокрема, Світовий банк працює над цим. Чесно скажу, цей план вже готовий. Точно знаю, бо я брала участь у його підготовці. То план Маршалла передбачає дуже потужне зростання потреби в робочій силі. А де ми будемо її брати?» — наголошує вона.

Раніше Finance.ua писав , що дефіцит кадрів в Україні, особливо кваліфікованих фахівців, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат.

Також ми зазначали , в Україні фактично зростатиме пенсійний вік, адже більше людей залишатимуться на ринку праці довше. Це пов’язано як із демографічними змінами, так і з трансформацією економіки, де зростає попит на досвід і кваліфікацію.

«Абсолютно все йде до того, що люди будуть працювати довше. Я не знаю, до 70, може до 90 — побачимо», — зазначила Лібанова.

