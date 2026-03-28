Ринок праці України: де роботодавці найактивніше шукають працівників Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Найбільше вакансій в Україні - на Львівщині

У січні-лютому 2026 року українські роботодавці подали до Служби зайнятості 111 214 пропозицій роботи. Лідером за кількістю вакансій є Львівщина, а найбільше людей знайшли роботу на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості України

Регіони-лідери за кількістю вакансій

Найактивніше працівників шукають у Львівській області. У цьому регіоні роботодавці запропонували майже 16 тисяч пропозицій роботи (понад 14% від всіх вакансій).

Слідом за нею йдуть Дніпропетровська область із близько 7 тисячами вакансій, а також Київ і Київська область — по 6 тисяч пропозицій роботи.

Серед найзатребуваніших професій:

водії — 4,5 тис. вакансій

продавці продовольчих товарів — 4,1 тис.

підсобні працівники — 3,5 тис.

За два місяці фахівцям вдалося укомплектувати 38,5 тисяч вакансій. У середньому пошук працівника триває 17 днів.

Загалом по Україні рівень закриття вакансій становить 35%. Водночас найкращий результат показала Донецька область — майже 68,5% вакансій закрито, а середній час пошуку працівника там становить лише 5 днів.

Також високі показники мають Вінницька, Закарпатська та Івано-Франківська області — понад 50%.

Де найшвидше знаходять роботу

Попри велику кількість вакансій, лідери за кількістю працевлаштованих відрізняються.

Найбільше людей знайшли роботу у таких областях:

Дніпропетровська — 4 тис. працевлаштованих

Львівська — понад 3 тисячі

Івано-Франківська — 2,7 тисяч.

Кому пропонують найвищі зарплати

Раніше Finance.ua писав , що за даними платформи OLX Робота, найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксовано для стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж торік.

Серед інших високооплачуваних професій:

рихтувальник — 70 тис. грн (+27%);

фасадник — 67,5 тис. грн (+15%);

штукатур — 66,3 тис. грн (+13%);

муляр — 65 тис. грн (+30%);

автомаляр — 60 тис. грн (+17%);

автоелектрик — 60 тис. грн (+33%);

водій-далекобійник — 60 тис. грн (+33%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.