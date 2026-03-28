Ринок праці України: де роботодавці найактивніше шукають працівників
У січні-лютому 2026 року українські роботодавці подали до Служби зайнятості 111 214 пропозицій роботи. Лідером за кількістю вакансій є Львівщина, а найбільше людей знайшли роботу на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості України
Регіони-лідери за кількістю вакансій
Найактивніше працівників шукають у Львівській області. У цьому регіоні роботодавці запропонували майже 16 тисяч пропозицій роботи (понад 14% від всіх вакансій).
Слідом за нею йдуть Дніпропетровська область із близько 7 тисячами вакансій, а також Київ і Київська область — по 6 тисяч пропозицій роботи.
Серед найзатребуваніших професій:
- водії — 4,5 тис. вакансій
- продавці продовольчих товарів — 4,1 тис.
- підсобні працівники — 3,5 тис.
За два місяці фахівцям вдалося укомплектувати 38,5 тисяч вакансій. У середньому пошук працівника триває 17 днів.
Загалом по Україні рівень закриття вакансій становить 35%. Водночас найкращий результат показала Донецька область — майже 68,5% вакансій закрито, а середній час пошуку працівника там становить лише 5 днів.
Також високі показники мають Вінницька, Закарпатська та Івано-Франківська області — понад 50%.
Де найшвидше знаходять роботу
Попри велику кількість вакансій, лідери за кількістю працевлаштованих відрізняються.
Найбільше людей знайшли роботу у таких областях:
- Дніпропетровська — 4 тис. працевлаштованих
- Львівська — понад 3 тисячі
- Івано-Франківська — 2,7 тисяч.
Кому пропонують найвищі зарплати
Раніше Finance.ua писав, що за даними платформи OLX Робота, найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксовано для стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж торік.
Серед інших високооплачуваних професій:
- рихтувальник — 70 тис. грн (+27%);
- фасадник — 67,5 тис. грн (+15%);
- штукатур — 66,3 тис. грн (+13%);
- муляр — 65 тис. грн (+30%);
- автомаляр — 60 тис. грн (+17%);
- автоелектрик — 60 тис. грн (+33%);
- водій-далекобійник — 60 тис. грн (+33%).
