Топ робітничих професій з найвищими медіанними зарплатами Сьогодні 11:06 — Особисті фінанси

Автомеханіки діагностують автомобіль

Перелік найбільш високооплачуваних посад станом на лютий 2026 року дещо змінився, порівняно з лютим 2025 року. Однак переважно це вакансії з тих же категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. У низці професій зростання медіанних зарплат за рік сягнуло 40%.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота

Зазначається, що серед вакансій на платформі найбільші медіанні зарплати пропонують у робітничих професіях, передусім у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики. Водночас у багатьох із них за рік зафіксували суттєве зростання медіанних зарплат, подекуди на 30−40%.

Професії із зарплатами понад 60 тис. грн

За даними платформи, найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксовано для стоматолога — 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж торік.

Серед інших високооплачуваних професій:

рихтувальник — 70 тис. грн (+27%);

фасадник — 67,5 тис. грн (+15%);

штукатур — 66,3 тис. грн (+13%);

муляр — 65 тис. грн (+30%);

автомаляр — 60 тис. грн (+17%);

автоелектрик — 60 тис. грн (+33%);

водій-далекобійник — 60 тис. грн (+33%).

Зарплати в діапазоні 40−50 тис. грн

У межах цього діапазону переважають вакансії у будівництві та суміжних сферах:

будівельник, маляр — 50 тис. грн (+11%);

виконроб — 50 тис. грн (+14%);

плиточник — 47 тис. грн (+39%);

монтажник — 45 тис. грн (+16%).

У сфері автосервісу механікам пропонують медіанну зарплату 45 тис. грн (+14%). У логістиці водії отримують близько 42,5 тис. грн (+16%).

Створено за допомогою ШІ

Якщо аналізувати вакансії з медіанними зарплатами від 40 до 45 тис. грн, то тут також переважають професії зі згаданих вище категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи. Однак також є низка посад з категорії виробництва та робітничих спеціальностей. Наприклад, зварювальник та монтажник, де медіанна зарплата від 41 до 42 тис. грн.

Кому пропонують 35−40 тис. грн

У цьому діапазоні переважають робітничі професії у виробничій сфері:

електрик — 38,8 тис. грн (+41%);

підсобний робітник — 37,5 тис. грн (+9%);

маляр — 37,5 тис. грн (+42%);

токар — 35 тис. грн (+11%).

У сфері роздрібної торгівлі медіанна зарплата менеджера з продажів становить 38 тис. грн, що на 38% більше, ніж у лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що незадоволеність роботою серед українців зростає вже третій рік поспіль і стає системною проблемою ринку праці. Все більше працівників замислюються про зміну роботи, навіть якщо поки залишаються на своїх місцях. Експерти пояснюють цей тренд накопиченою втомою. Люди працюють у постійній напрузі, поєднуючи роботу з особистими труднощами, переїздами чи життям у небезпечних умовах. Зарплата залишається ключовим фактором, але дедалі частіше стає причиною розчарування — українці відчувають розрив між навантаженням і доходами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.