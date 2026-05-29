Мобілізація 50+ з 1 червня: кому мобілізація не загрожує

Мобілізація в Україні та воєнний стан продовжені до 2 серпня 2026 року — до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Ті, кому за п’ятдесят, не є винятком, однак у цієї вікової категорії є своя специфіка.

Чи можуть мобілізувати в 50 років в Україні

Згідно із Законом України" Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ", у період воєнного стану призову підлягають усі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки або бронювання. Тому категорія військовозобов’язаних 50+ підпадає під мобілізацію на загальних підставах.

На практиці вік — це далеко не головний фактор. Рішення про призов приймається індивідуально і залежить від трьох речей:

стану здоров’я за підсумками ВЛК,

наявності спеціальності, затребуваної армією,

наявності або відсутності оформленого відстрочення або броні.

Якщо медкомісія визнала людину придатною, навички у неї є, а підстав для відстрочки немає — її можуть призвати.

Як уже зазначалося вище, одного віку для звільнення від служби недостатньо. Тому якщо говорити про те, як відбувається мобілізація у 55 років — включно чи ні — то тут правила однакові: і для тих, кому 25, і для тих, кому 55. Мобілізація у 59 років також можлива, якщо людина може бути корисною для армії.

Тому мобілізація 55+ в Україні відбувається на загальних підставах.

У призові чоловіків 50+ і 55+ є практичні особливості, насамперед — у тому, де їм доведеться нести службу.

Як правило, це не передова і не штурмові підрозділи, а тилові структури та підрозділи забезпечення, де в першу чергу необхідний досвід, професійні знання та вміння вибудовувати процеси.

Але, разом з тим, єдиного правила немає: місце служби для кожної людини визначається індивідуально — з урахуванням її навичок, фізичного стану та поточних потреб армії.

Кому з категорії 50+ мобілізація не загрожує

Правила звільнення або відстрочки від служби в цьому випадку такі самі, як і для інших категорій військовозобов’язаних.

Звільнення або відстрочку отримують ті, кого ВЛК визнала непридатними до служби за станом здоров’я, а також громадяни з оформленим бронюванням або відстрочкою за іншими обставинами. Наприклад, не призивають тих, хто виховує трьох і більше дітей до 18 років або доглядає за близькою людиною з інвалідністю.

Нагадаємо, що граничний вік військової служби — 60 років, після чого військовослужбовці підлягають звільненню, навіть якщо їх мобілізували в 59 років.

Для тих, хто досяг 60-ти, але хоче продовжувати служити, передбачений окремий Контракт 60+, який можна підписати на рік після проходження ВЛК.

