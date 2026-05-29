Влітку запускають більше поїздів до популярних локацій (список)

«З початку літа Укрзалізниця фіксує зміну пасажиропотоку та оперативно реагує на це. Уже найближчим часом на щоденне курсування переводимо одразу 7 пар поїздів», — вказали у компанії.
Йдеться про такі поїзди:
№ 4/3 Ужгород — Дніпро;
№ 86/85 Львів — Запоріжжя;
№ 128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;
№ 78/77 Ковель — Одеса;
№ 88/87 Ковель — Дніпро;
№ 7/8 Харків — Одеса;
№ 121/122 Миколаїв — Київ.
Як повідомили в УЗ, призначати додаткові поїзди та збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах в умовах дефіциту парку вдалося за рахунок зменшення кількості вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислокацією їх на рейси, де є найбільший попит.
Також Укрзалізниця, як зазначається, відновлює курсування поїзда № 143/144 Суми — Рахів. Маршрут знову з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.
Для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною також призначено додатковий поїзд № 227/228 Київ — Чернівці. Поїзд курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ.
Продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу квитків залежить від конкретного напрямку та становить 20−5 діб до дати відправлення.