Укрзалізниця закуповує вагони нового покоління

Нові вагони служитимуть на 20 років довше
Укрзалізниця оголосила тендер на постачання ще 10 пасажирських вагонів нового покоління. Оновлення рухомого складу здійснюється за фінансування з державного бюджету України та триває на тлі регулярних обстрілів, вибуття вагонів і дефіциту місць на більшості напрямків.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Нові вагони вже вийшли на маршрути

Цього року вже отримано 9 нових вироблених в Україні пасажирських вагонів, які відразу стали до роботи. Як продовження щорічної програми оновлення УЗ наразі оголошує закупівлю 10 вагонів нового покоління в більш широкому габариті та більш ефективних протягом життєвого циклу.
Нові вагони служитимуть на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.

Перехід на вагони нового покоління

Поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління Укрзалізниця розпочала вже минулого року, коли було замовлено сигнальну партію у 5 таких вагонів. Цього року кількість нарощено до 10.
Очікувана вартість закупівлі одного вагона складе в середньому 110 млн грн. Номінально це суттєво дорожче за вагони «старого зразка», але при цьому вартість обслуговування 1 перевезеного пасажира в такому вагоні в перерахунку на подовжений 50-річний термін служби та з урахуванням оптимізованої потреби в сервісі лишиться на фактично тому ж рівні, попри якісні зміни в ергономіці та комфорті для пасажира.
В найближчій час буде оглошено й подальші закупівлі вагонів інших типів, щоб повністю та максимально ефективно використати передбачений на оновлення пасажирського рухомого складу ресурс.
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяЗалізничний транспорт
