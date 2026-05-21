У МВС готують масштабну реформу автошкіл

Автошкола

Для громадського обговорення у МВС опублікували новий проект постанови, який може стати однією з найважливіших реформ у сфері підготовки водіїв за останні роки.

Він вже активно обговорюється на Форумі автошкіл України . Документ підготував Головний сервісний центр МВС з урахуванням пропозицій представників ринку та антикорупційних ініціатив.

Головна ідея реформи — відмова від принципу колективної відповідальності автошкіл за одиничні порушення окремих працівників. Натомість акцент роблять на персональній відповідальності викладачів та інструкторів.

Автошколи більше не закриватимуть через одиничні порушення

Одним із ключових нововведень стане зміна механізму позбавлення акредитації. Якщо зараз навіть один факт порушення може стати підставою для серйозних санкцій проти всієї автошколи, то нова модель передбачає накопичувальну систему.

Для призупинення акредитації необхідно буде зафіксувати щонайменше 10 порушень протягом 12 місяців. Таким чином фіскали фактично розділяють добросовісні автошколи з поодинокими інцидентами та системні «фіктивні» заклади, які масово маніпулюють навчальним процесом.

При цьому спеціалісти нестимуть персональну відповідальність за неправдиві дані щодо проведення занять. За фальсифікацію практичних уроків інструктор може втратити атестат на один рік.

Що зміниться для учнів автошкіл

Окремі зміни торкнуться й кандидатів у водії. Після складання теоретичного іспиту учні отримуватимуть окремий документ, який дозволить офіційно розпочати практичне навчання.

Крім того, нарешті планують чітко врегулювати строк дії «теорії». Результат теоретичного іспиту буде чинним протягом року саме для початку практичної підготовки, а не для складання практичного іспиту. Це має прибрати ситуації, коли кандидатів змушували повторно складати теорію через формальні прострочки.

Якщо ж автошкола втратить акредитацію, учні зможуть продовжити навчання в іншому закладі без втрати вже пройдених годин.

Мінімізація зловживань

У проєкті також заклали низку механізмів, які мають мінімізувати можливості для зловживань з боку контролюючих органів.

Серед ключових змін:

помилки у базах прикордонної служби щодо проведення занять за кордоном можна буде спростовувати документально;

порушення рахуватимуться за кількістю учнів, а не окремих занять чи годин;

чітко конкретизуються технічні порушення автомобілів для навчання — наприклад, акцент лише на відсутності дублюючих педалей, а не формальних дрібницях;

для позбавлення атестата інструктора вводиться строк давності — два роки з моменту вчинення порушення.

Також збільшиться строк адміністративного оскарження рішень про призупинення акредитації — з 10 робочих днів до 30 календарних.

Атестацію інструкторів та викладачів спростять

Проєкт передбачає суттєве спрощення процедури атестації спеціалістів. Замість нинішньої системи «спочатку документи — потім іспити» планують перейти до моделі «спочатку іспити — потім оформлення». Фактично рішення про атестацію після успішного складання тестів стане технічною процедурою.

Також іспити для атестації можна буде складати в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання.

