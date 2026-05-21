Stellantis готує дешеві електрокари для Європи Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Завод Stellantis

Stellantis офіційно підтвердила запуск нової лінійки доступних електромобілів для Європи.

Виробництво стартує у 2028 році в Італії, а серед моделей можуть з’явитися нові версії легендарних Fiat Panda та Citroën 2CV, пише motor.es.

Що про це відомо

Нові авто створюватимуть у рамках майбутнього класу «e-cars» або M1E — компактних електрокарів довжиною до 4,2 метра, які мають стати дешевшими завдяки спрощеним правилам сертифікації.

У Stellantis прямо заявляють: європейському ринку не вистачає нових авто дешевше €15 000. Саме цю нішу компанія й планує зайняти. Ці автомобілі будуть належати до нової пільгової категорії транспортних засобів M1E зі спрощеними вимогами до безпеки.

Як пише видання Автосвіт , вже у 2028 році з конвеєра заводу в Помільяно-д'Арко (Італія) почнуть сходити «народні електромобілі» під різними марками корпорації Stellantis. Саме там зараз випускають Fiat Panda та Alfa Romeo Tonale.

Stellantis поки не розкриває марки, під якими вироблятимуться електромобілі E-Car, але, найімовірніше, це будуть Fiat, Citroen та Opel — саме ці марки в портфоліо Stellantis зараз відповідають за нижній ціновий сегмент. Швидко розробити платформу для сімейства E-Car допоможе один з китайських партнерів — найімовірніше, компанія Leapmotor, на платформи якої вже переїжджає Opel.

Також у компанії натякнули, що для нових електрокарів можуть використати технології китайських партнерів. Останнім часом Stellantis активно співпрацює з Leapmotor та Dongfeng Motor Corporation.

Таким чином, Європа може отримати нову хвилю дешевих міських електромобілів — із культовими назвами та китайськими технологіями всередині.

Що відомо про сегмент M1E

Власне, вимоги до машин категорії M1E поки не визначені, навколо них зараз точиться запекла боротьба між різними лобістськими групами та представниками громадськості. Передбачається, що вимоги будуть узгоджені до кінця цього року — можливо, навіть уже влітку. Загалом зрозуміло, що нова категорія транспортних засобів займатиме проміжне положення між повноцінними легковими автомобілями, такими як Fiat Grande Panda, і тихохідними квадроциклами, такими як Fiat Topolino.

Головна вимога до нової категорії з боку автовиробників — заморожування регламенту M1E на 10 років. Саме навколо цього заморожування найбільше дискусій. Технічні вимоги поки окреслені загальними рисами: лише електромобілі з габаритною довжиною до 4,2 м, спрощена сертифікація, спрощений набір мінімально необхідних систем активної та пасивної безпеки (що саме скоротять — це теж предмет гарячих дискусій), можливі обмеження за потужністю та максимальною швидкістю.

Передбачається, що покупці «електричок» категорії M1E отримають від держав-членів ЄС різні податкові пільги (зокрема безкоштовні паркувальні місця), а виробникам за випуск таких машин нараховуватимуться екологічні суперкредити з підвищувальним коефіцієнтом. Ці суперкредити спростять виконання норм ЄС щодо корпоративних викидів CO2.

За матеріалами:

