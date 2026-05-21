YouTube запускає ШІ-пошук по відео і Gemini Omni для Shorts 21.05.2026, 01:40 — Технології&Авто

Стримінгова платформа отримає розумний пошук

Нова модель генерації відео Gemini Omni, анонсована на Google I/O 2026, з’явиться на YouTube як інструмент для реміксів Shorts. На додачу, стримінгова платформа отримає розумний пошук, подібний до AI Mode, що вже працює в пошуковій системі Google.

Ремікси Shorts з Gemini Omni

Gemini Omni додасть можливість редагування чужих коротких відео в межах Shorts Remix, дозволяючи користувачам створювати власні варіації контенту. На початку року інструмент отримав інтеграцію Gemini, але нинішнє оновлення суттєво розширює його можливості: до прикладу, можна оновити сцену в стилістиці 1990-х, або ж додати себе у кадр із улюбленим блогером.

У Google кажуть, що Omni краще розуміє наміри користувачів, забезпечує більш послідовну та змістовну розповідь, а також виконує складні зміни відео й аудіо у фоновому режимі. Це нібито дозволяє авторам менше зосереджуватися на технічних деталях і більше — на власних ідеях.

Справедливо, що реміксовані відео не будуть опубліковані як нові: кожне отримає спеціальне ШІ-маркування та посилання на оригінальне джерело. Власники каналів також зможуть деактивувати Shorts Remix і заборонити іншим користувачам редагувати свої ролики з Omni.

Кнопка Ask YouTube

Слідом за радикальним оновленням Google Пошуку, «інтелектуальний» пошуковий рядок приходить й на YouTube. Замість традиційних запитів на основі ключових слів платформа пропонуватиме функцію Ask YouTube, з якою користувачі зможуть ставити складніші запитання у природному форматі — так само, як це зараз працює з Gemini чи в режимі AI Mode.

У Google кажуть, що результати формуватимуться із «найбільш релевантних відео з усього каталогу YouTube». Очевидно, зміна вплине й на авторів контенту, яким доведеться адаптуватися до нового механізму пошуку та рекомендацій.

Ask YouTube вже доступна власникам YouTube Premium зі США віком від 18 років у вебверсії, найближчим часом функцію почнуть розгортати для всіх користувачів.

