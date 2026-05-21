В автомобілях із цифровими одометрами частіше скручують пробіг 21.05.2026, 02:41 — Технології&Авто

Одометр в автомобілі

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певними ризиками. Навіть якщо машина має гарний вигляд і продавець запевняє, що авто в ідеальному стані, реальна історія транспортного засобу може виявитися зовсім іншою. Однією з найпоширеніших схем залишається скручування одометра, але це далеко не єдиний спосіб обману покупців.

Скручений пробіг: проблема, яка нікуди не зникла

На вторинному ринку нерідко трапляються автомобілі, фактичний пробіг яких значно більший, ніж показує одометр. За даними компанії Carfax, у Канаді виявили 20 642 автомобілі з ознаками скручування пробігу.

Йдеться лише про випадки, які вдалося встановити за допомогою звітів про історію авто, тож реальна кількість таких машин може бути значно більшою.

Скручування одометра — це незаконне зменшення показників пробігу, щоб автомобіль виглядав менш зношеним і коштував дорожче. Якщо раніше для цього потрібно було механічно втручатися в приладову панель, то сьогодні маніпулювати цифровими одометрами стало значно простіше.

Чим небезпечний занижений пробіг

Неправдиві дані про пробіг можуть приховувати серйозний знос ключових вузлів і агрегатів. У результаті новий власник ризикує зіткнутися з дорогими ремонтами та пропустити важливе технічне обслуговування.

Виявити підробку без детальної перевірки буває складно. Саме тому перед купівлею варто:

перевірити сервісну історію автомобіля;

запросити звіт про історію транспортного засобу;

звернути увагу на загальний стан салону та кузова;

провести технічну діагностику.

Інші поширені схеми шахрайства

Експерти також попереджають про інші ризики під час купівлі авто з пробігом. Серед найпоширеніших схем:

клонування VIN-коду;

приховування інформації про ДТП;

«відмивання» документів після серйозних пошкоджень;

продаж автомобіля з непогашеним кредитом або заставою.

За даними Carfax, у 40% перевірок застав було виявлено непогашену заборгованість, пов’язану з автомобілем. Це не завжди свідчить про шахрайство, але для покупця створює серйозний ризик, якщо борг не буде закритий до укладення угоди.

Як убезпечити себе перед купівлею

Фахівці радять не покладатися лише на слова продавця. Перед купівлею автомобіля варто перевірити його історію, технічний стан і юридичну чистоту. Невеликі витрати на таку перевірку можуть уберегти від значно більших фінансових втрат у майбутньому.

Раніше ми писали, що у Головному сервісному центрі МВС радять перед купівлею пройти експертне дослідження, яке допоможе виявити підроблені документи, змінені VIN-коди та інші можливі порушення.

