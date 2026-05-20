Як перевірити вживане авто з-за кордону перед купівлею

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певними ризиками. Навіть якщо машина має охайний вигляд і повний пакет документів, це не гарантує, що з нею немає проблем. У Головному сервісному центрі МВС радять перед купівлею пройти експертне дослідження, яке допоможе виявити підроблені документи, змінені VIN-коди та інші можливі порушення.

Коли потрібно проходити експертне дослідження

Для вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону, експертне дослідження є обов’язковим.

Також перевірку рекомендують пройти в таких випадках:

перед укладенням договору купівлі-продажу;

при купівлі автомобіля «з рук»;

якщо є сумніви щодо документів або походження транспортного засобу;

за власною ініціативою покупця.

У МВС наголошують, що така перевірка може убезпечити від неприємних сюрпризів уже після оформлення покупки.

Що саме перевіряють фахівці

Під час експертного дослідження спеціалісти перевіряють:

VIN-код та інші ідентифікаційні номери кузова, рами, шасі й двигуна;

свідоцтво про реєстрацію та інші документи;

наявність ознак підробки або змін у номерних позначеннях.

Особливу увагу приділяють слідам втручання в номерні агрегати та невідповідностям у документах.

За результатами дослідження власнику видають офіційний висновок експертного дослідження. У ньому зазначають:

результати перевірки ідентифікаційних номерів;

результати аналізу документів;

інформацію про наявність або відсутність змін у номерних позначеннях.

Чому це важливо для покупця

Експертне дослідження:

знижує ризик шахрайства;

підтверджує законність походження автомобіля;

допомагає уникнути проблем під час реєстрації;

може стати доказом у спірних ситуаціях.

Послугу надають установи Експертної служби МВС, які працюють при територіальних сервісних центрах МВС.

У сервісному центрі нагадують: краще витратити трохи часу на перевірку перед купівлею, ніж потім витрачати значно більше коштів і зусиль на вирішення проблем із автомобілем.

Раніше ми повідомляли , що у квітні українці придбали 19,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.

