Як перевірити вживане авто з-за кордону перед купівлею
Коли потрібно проходити експертне дослідження
- перед укладенням договору купівлі-продажу;
- при купівлі автомобіля «з рук»;
- якщо є сумніви щодо документів або походження транспортного засобу;
- за власною ініціативою покупця.
Що саме перевіряють фахівці
- VIN-код та інші ідентифікаційні номери кузова, рами, шасі й двигуна;
- свідоцтво про реєстрацію та інші документи;
- наявність ознак підробки або змін у номерних позначеннях.
- результати перевірки ідентифікаційних номерів;
- результати аналізу документів;
- інформацію про наявність або відсутність змін у номерних позначеннях.
Чому це важливо для покупця
- знижує ризик шахрайства;
- підтверджує законність походження автомобіля;
- допомагає уникнути проблем під час реєстрації;
- може стати доказом у спірних ситуаціях.
