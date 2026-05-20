Як перевірити вживане авто з-за кордону перед купівлею

Купівля вживаного автомобіля завжди пов’язана з певними ризиками. Навіть якщо машина має охайний вигляд і повний пакет документів, це не гарантує, що з нею немає проблем. У Головному сервісному центрі МВС радять перед купівлею пройти експертне дослідження, яке допоможе виявити підроблені документи, змінені VIN-коди та інші можливі порушення.

Коли потрібно проходити експертне дослідження

Для вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону, експертне дослідження є обов’язковим.
Також перевірку рекомендують пройти в таких випадках:
  • перед укладенням договору купівлі-продажу;
  • при купівлі автомобіля «з рук»;
  • якщо є сумніви щодо документів або походження транспортного засобу;
  • за власною ініціативою покупця.
У МВС наголошують, що така перевірка може убезпечити від неприємних сюрпризів уже після оформлення покупки.

Що саме перевіряють фахівці

Під час експертного дослідження спеціалісти перевіряють:
  • VIN-код та інші ідентифікаційні номери кузова, рами, шасі й двигуна;
  • свідоцтво про реєстрацію та інші документи;
  • наявність ознак підробки або змін у номерних позначеннях.
Особливу увагу приділяють слідам втручання в номерні агрегати та невідповідностям у документах.
За результатами дослідження власнику видають офіційний висновок експертного дослідження. У ньому зазначають:
  • результати перевірки ідентифікаційних номерів;
  • результати аналізу документів;
  • інформацію про наявність або відсутність змін у номерних позначеннях.
Чому це важливо для покупця

Експертне дослідження:
  • знижує ризик шахрайства;
  • підтверджує законність походження автомобіля;
  • допомагає уникнути проблем під час реєстрації;
  • може стати доказом у спірних ситуаціях.
Послугу надають установи Експертної служби МВС, які працюють при територіальних сервісних центрах МВС.
У сервісному центрі нагадують: краще витратити трохи часу на перевірку перед купівлею, ніж потім витрачати значно більше коштів і зусиль на вирішення проблем із автомобілем.
Раніше ми повідомляли, що у квітні українці придбали 19,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Середній вік автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,6 року.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоВживані автоАвторинок
