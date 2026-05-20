За 10 років Китай замінить гуманоїдними роботами 37 млн робочих місць
Аналітики Barclays заявили, що впровадження людиноподібних роботів у Китаї може компенсувати до 60% очікуваного скорочення робочої сили до 2035 року.
Про це йдеться у свіжому звіті компанії «Впровадження роботів, перебудова економіки».
Банк очікує, що протягом наступних десяти років робоча сила Китаю скоротиться приблизно на 37 млн осіб. Прогноз ґрунтується на збереженні поточного рівня зайнятості населення близько 65%.
У Barclays вважають, що таке зниження стане серйозним викликом для промислового сектору, який забезпечує близько чверті економіки країни.
За оптимістичним сценарієм аналітиків, сукупна кількість людиноподібних роботів у Китаї до 2035 року може наблизитися до 24 млн одиниць. Це еквівалентно майже 4% усієї робочої сили країни.
Автоматизація та робототехніка
У звіті йдеться, що очікуване зростання продуктивності праці зможе компенсувати лише частину демографічних проблем, тому автоматизація стає економічно необхідною.
«Скорочення чисельності робочої сили водночас створює величезний внутрішній ринок для поглинання мільйонів роботів», — заявили аналітики банку.
У Barclays також назвали найближчі роки «десятиліттям роботів», додавши, що лідерство в цій сфері може перейти саме до Китаю.
Пекін активно просуває розвиток робототехніки та автоматизації. Голова КНР Сі Цзіньпін неодноразово наголошував на важливості інвестицій у технології та наукові розробки для підтримки економічного зростання країни.
Водночас демографічна ситуація в Китаї продовжує погіршуватися, наголосили експерти.
У 2025 році країна зафіксувала мінімальну кількість народжень щонайменше з 1949 року. Частка працездатного населення скоротилася приблизно до 61% проти понад 70% десять років тому.
Крім того, співвідношення працездатного населення до громадян віком понад 65 років, за прогнозами, може скоротитися вдвічі протягом найближчих двох десятиліть.
Водночас у Barclays підкреслили, що оцінка у 60% ґрунтується на оптимістичних припущеннях щодо темпів упровадження роботів і масштабів їхнього використання в економіці Китаю.
