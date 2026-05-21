Samsung і Google представили на Google I/O 2026 спільно розроблені розумні окуляри на базі ШІ
Компанії Samsung та Google офіційно представили спільно розроблені смартокуляри на базі штучного інтелекту під час конференції Google I/O 2026.
Проєкт був анонсований ще восени минулого року, коли Samsung повідомила про співпрацю з Google та брендами Gentle Monster і Warby Parker. Тепер компанії вперше демонструють готові пристрої.
Що відомо про окуляри
Окуляри будуть доступні у двох варіантах дизайну — один створений Gentle Monster, інший — Warby Parker. Новинка працює на платформі Android XR і підтримує доступ до Gemini за допомогою голосових команд без використання рук. Користувачі зможуть отримувати покрокову навігацію, шукати цікаві місця поблизу та бачити персоналізовані рекомендації в реальному часі.
Як і більшість розумних окулярів на ринку, новинка працює як супутній пристрій у парі зі смартфоном. На офіційних зображеннях видно одинарну камеру та світлодіодний індикатор. Це підтверджує, що окуляри орієнтовані на повсякденне використання, включно з мультимедійними можливостями та інтеграцією зі смартфоном.
Модель орієнтована і на продуктивність. Через окуляри можна буде оформлювати замовлення, переглядати стислий вміст вхідних повідомлень, створювати календарні події та виконувати інші дії. Пристрій підтримує миттєвий переклад під час розмов, а камера разом із алгоритмами штучного інтелекту може перекладати текст та вивіски в реальному часі. Камеру також можна використовувати для фото- і відеозйомки.
Запуск інтелектуальних окулярів від Samsung і Google запланований на осінь цього року. Очікується, що найближчими місяцями компанії розкриють більше технічних деталей та інформації про доступність пристрою на ринку.
