Samsung і Google представили на Google I/O 2026 спільно розроблені розумні окуляри на базі ШІ 21.05.2026, 00:11 — Технології&Авто

Запуск інтелектуальних окулярів від Samsung і Google запланований на осінь цього року

Компанії Samsung та Google офіційно представили спільно розроблені смартокуляри на базі штучного інтелекту під час конференції Google I/O 2026.

Проєкт був анонсований ще восени минулого року, коли Samsung повідомила про співпрацю з Google та брендами Gentle Monster і Warby Parker. Тепер компанії вперше демонструють готові пристрої.

Що відомо про окуляри

Окуляри будуть доступні у двох варіантах дизайну — один створений Gentle Monster, інший — Warby Parker. Новинка працює на платформі Android XR і підтримує доступ до Gemini за допомогою голосових команд без використання рук. Користувачі зможуть отримувати покрокову навігацію, шукати цікаві місця поблизу та бачити персоналізовані рекомендації в реальному часі.

Gentle Monster

Як і більшість розумних окулярів на ринку, новинка працює як супутній пристрій у парі зі смартфоном. На офіційних зображеннях видно одинарну камеру та світлодіодний індикатор. Це підтверджує, що окуляри орієнтовані на повсякденне використання, включно з мультимедійними можливостями та інтеграцією зі смартфоном.

Warby Parker

Модель орієнтована і на продуктивність. Через окуляри можна буде оформлювати замовлення, переглядати стислий вміст вхідних повідомлень, створювати календарні події та виконувати інші дії. Пристрій підтримує миттєвий переклад під час розмов, а камера разом із алгоритмами штучного інтелекту може перекладати текст та вивіски в реальному часі. Камеру також можна використовувати для фото- і відеозйомки.

Запуск інтелектуальних окулярів від Samsung і Google запланований на осінь цього року. Очікується, що найближчими місяцями компанії розкриють більше технічних деталей та інформації про доступність пристрою на ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.