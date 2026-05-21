0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung і Google представили на Google I/O 2026 спільно розроблені розумні окуляри на базі ШІ

Технології&Авто
33
Запуск інтелектуальних окулярів від Samsung і Google запланований на осінь цього року
Запуск інтелектуальних окулярів від Samsung і Google запланований на осінь цього року
Компанії Samsung та Google офіційно представили спільно розроблені смартокуляри на базі штучного інтелекту під час конференції Google I/O 2026.
Проєкт був анонсований ще восени минулого року, коли Samsung повідомила про співпрацю з Google та брендами Gentle Monster і Warby Parker. Тепер компанії вперше демонструють готові пристрої.

Що відомо про окуляри

Окуляри будуть доступні у двох варіантах дизайну — один створений Gentle Monster, інший — Warby Parker. Новинка працює на платформі Android XR і підтримує доступ до Gemini за допомогою голосових команд без використання рук. Користувачі зможуть отримувати покрокову навігацію, шукати цікаві місця поблизу та бачити персоналізовані рекомендації в реальному часі.
Gentle Monster
Gentle Monster
Як і більшість розумних окулярів на ринку, новинка працює як супутній пристрій у парі зі смартфоном. На офіційних зображеннях видно одинарну камеру та світлодіодний індикатор. Це підтверджує, що окуляри орієнтовані на повсякденне використання, включно з мультимедійними можливостями та інтеграцією зі смартфоном.
Warby Parker
Warby Parker
Модель орієнтована і на продуктивність. Через окуляри можна буде оформлювати замовлення, переглядати стислий вміст вхідних повідомлень, створювати календарні події та виконувати інші дії. Пристрій підтримує миттєвий переклад під час розмов, а камера разом із алгоритмами штучного інтелекту може перекладати текст та вивіски в реальному часі. Камеру також можна використовувати для фото- і відеозйомки.
Запуск інтелектуальних окулярів від Samsung і Google запланований на осінь цього року. Очікується, що найближчими місяцями компанії розкриють більше технічних деталей та інформації про доступність пристрою на ринку.
За матеріалами:
mezha.media
ТехнікаSamsungGoogle
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems