Starlink підвищує ціни на інтернет у США Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Компанія Starlink підвищує вартість своїх тарифних планів супутникового інтернету у США.

Про це повідомляє The Verge.

Найдешевший тариф Residential зі швидкістю до 100 Мбіт/с подорожчає з 50 до 55 доларів на місяць. Тариф Residential на 200 Мбіт/с зросте в ціні з 80 до 85 доларів, а Residential Max — зі 120 до 130 доларів на місяць.

Подорожчає і Standby Mode

Режим Standby Mode, який дозволяє користувачам тимчасово призупиняти основний сервіс Starlink та користуватися необмеженим низькошвидкісним інтернетом, тепер коштуватиме 10 доларів на місяць замість 5 доларів.

Компанія також підвищує ціни на тарифи Roam:

тариф 100GB подорожчає з 50 до 55 доларів на місяць;

Unlimited — зі 165 до 175 доларів;

тариф Roam 300GB залишиться без змін — 80 доларів на місяць.

Для чинних абонентів нові тарифи почнуть діяти з 18 червня або пізніше.

Чим пояснюють підвищення цін

У повідомленні для клієнтів Starlink пояснила підвищення вартості тарифів активним розширенням мережевих потужностей, збільшенням покриття та покращенням стабільності з’єднання. Ці зміни мають забезпечити швидший та стабільніший інтернет для користувачів.

Минулого року Starlink також запустив 12-місячний тарифний план для домашнього користування, у межах якого в окремих регіонах вартість антени та маршрутизатора знизили до 0 доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що сервіс супутникового інтернету Starlink різко наростив кількість клієнтів у першому кварталі 2026 року. Паралельно збільшуються і встановлення застосунку: за перші три місяці року їх було 2,8 млн, що на 109% більше, ніж торік.

Віднедавна на території України почали обов’язково реєструвати термінали супутникового зв’язку Starlink, аби обмежити їхнє використання росіянами. Так, працюватимуть лише перевірені термінали Starlink із «білого списку» — верифіковані через ЦНАПи, портал «Дія», а для військових — через систему DELTA.

