Що сталося з цінами в аптеках? Пояснюємо, як працює фармацевтичний ринок Сьогодні 17:25 — Особисті фінанси

Державний експертний центр МОЗ попереджає: найближчим часом в Україні можливе нове подорожчання частини лікарських препаратів. За офіційними оцінками, йдеться про зростання на рівні 10−15%. Це означає, що звичний набір ліків, який раніше коштував близько 500 гривень, може обійтися майже у 600 гривень.

У відомстві наголошують, що це не різкий стрибок і не дефіцит, а наслідок економічних факторів, які поступово впливають на фармацевтичний ринок. Запаси препаратів у аптеках і на складах залишаються достатніми, тож мова йде саме про зміну цін, а не про зникнення ліків.

Чому дорожчають ліки

У Державному експертному центрі МОЗ пояснюють, що зростання вартості формують два основні фактори:

валютний курс — значна частина ліків або їхніх компонентів імпортується, тому коливання гривні напряму впливають на кінцеву ціну;

— логістика та пальне — доставка препаратів від виробника до аптек дорожчає, і ці витрати закладаються у вартість.

Через це навіть незначні зміни на валютному ринку або в логістичних витратах швидко відображаються на цінниках в аптеках.

Імпортні препарати під найбільшим тиском

Найбільше подорожчання очікується серед імпортних ліків. Як пояснює очільник Державного експертного центру Едем Адаманов, українські дистриб’ютори закуповують такі препарати в доларах або євро, тому будь-яке коливання курсу автоматично впливає на кінцеву ціну для споживача.

Додатковий фактор — ускладнена логістика. Перевезення через кордони, зміна маршрутів і високі витрати на пальне формують так званий «подвійний тиск» на вартість імпортних ліків. У результаті дорожчає не сам препарат, а його доставка та постачання.

