У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комуналку Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Прапор Чехії

Комунальні платежі та оренда житла залишаються однією з найбільших фінансових статей витрат для українців, які проживають у Чехії. Особливо це відчутно для тих, хто орендує житло. У 2026 році система компенсацій за житло та енерговитрати у Чехії оновилася: замість кількох окремих видів допомоги запроваджено єдину соціальну виплату — superdávka.

Із посиланням на relocate.to розповідаємо, як українцям у Чехії оформити субсидію на комунальні послуги.

Що таке superdávka і що вона покриває

Нова виплата об’єднала попередні види підтримки, зокрема допомогу на житло (příspěvek na bydlení). Тепер заяву потрібно подавати через систему Jenda або у відділеннях Úřad práce.

У структурі superdávky передбачена спеціальна «субсидійна частина на житло», яка враховує реальні витрати домогосподарства на:

оренду житла;

електроенергію;

опалення;

гарячу воду та інші комунальні послуги.

Окремо діє так званий енергетичний компонент, який компенсує витрати на споживання енергії.

Читайте також В Чехії пропонують платити за народження дітей українкам — деталі

Право на допомогу залежить від:

загального доходу домогосподарства;

складу сім’ї;

наявного майна та заощаджень;

фактичних витрат на житло та енергію.

Також обов’язковою умовою є легальний статус перебування в країні.

Як подати заявку на superdávku

Онлайн-оформлення

Подати заявку можна через клієнтський портал Jenda. Для входу використовуються електронна ідентифікація або BankID.

Під час подачі потрібно:

заповнити онлайн-форму;

додати документи про доходи;

підтвердити витрати на житло та комунальні послуги (договори оренди, рахунки за електроенергію, газ або опалення).

Офлайн-подача

Заяву також можна подати особисто у відділеннях Úřad práce.

Там же надають консультації та пояснення щодо переходу на нову систему соцвиплат, яка замінила попередні програми підтримки.

Які документи потрібно підготувати

Для оформлення допомоги зазвичай необхідні:

паспорт або документ про легальне перебування в Чехії;

договір оренди житла та рахунки за комунальні послуги;

довідки про доходи всіх членів домогосподарства;

додаткові документи залежно від ситуації (склад сім’ї, соціальний статус тощо).

Читайте також Чехія змінить правила для іноземців

Усі вимоги до підтверджень доходів і витрат детально прописані у правилах Міністерства праці та соціальних справ Чехії.

Що робити, якщо немає грошей на оплату рахунків

Якщо виникають труднощі з оплатою комунальних послуг, варто одразу звернутися до постачальника та попросити про можливість розстрочки платежу.

Читайте також Вартість житла у Чехії досягла рекордних показників

Також можна:

сплатити частину рахунку та офіційно повідомити постачальника;

скористатися консультаціями енергетичного регулятора;

паралельно подати заявку на superdávku для отримання компенсації.

Окремо в Чехії діють програми підтримки енергоефективності, які дозволяють у перспективі зменшити витрати на опалення та електроенергію завдяки модернізації житла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.