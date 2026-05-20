У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комуналку Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси Прапор Чехії Комунальні платежі та оренда житла залишаються однією з найбільших фінансових статей витрат для українців, які проживають у Чехії. Особливо це відчутно для тих, хто орендує житло. У 2026 році система компенсацій за житло та енерговитрати у Чехії оновилася: замість кількох окремих видів допомоги запроваджено єдину соціальну виплату — superdávka. Із посиланням на relocate.to розповідаємо, як українцям у Чехії оформити субсидію на комунальні послуги. Що таке superdávka і що вона покриває Нова виплата об’єднала попередні види підтримки, зокрема допомогу на житло (příspěvek na bydlení). Тепер заяву потрібно подавати через систему Jenda або у відділеннях Úřad práce. У структурі superdávky передбачена спеціальна «субсидійна частина на житло», яка враховує реальні витрати домогосподарства на: оренду житла; електроенергію; опалення; гарячу воду та інші комунальні послуги. Окремо діє так званий енергетичний компонент, який компенсує витрати на споживання енергії. Право на допомогу залежить від: загального доходу домогосподарства; складу сім’ї; наявного майна та заощаджень; фактичних витрат на житло та енергію. Також обов’язковою умовою є легальний статус перебування в країні. Як подати заявку на superdávku Онлайн-оформлення Подати заявку можна через клієнтський портал Jenda. Для входу використовуються електронна ідентифікація або BankID. Під час подачі потрібно: заповнити онлайн-форму; додати документи про доходи; підтвердити витрати на житло та комунальні послуги (договори оренди, рахунки за електроенергію, газ або опалення). Офлайн-подача Заяву також можна подати особисто у відділеннях Úřad práce. Там же надають консультації та пояснення щодо переходу на нову систему соцвиплат, яка замінила попередні програми підтримки. Які документи потрібно підготувати Для оформлення допомоги зазвичай необхідні: паспорт або документ про легальне перебування в Чехії; договір оренди житла та рахунки за комунальні послуги; довідки про доходи всіх членів домогосподарства; додаткові документи залежно від ситуації (склад сім’ї, соціальний статус тощо). Усі вимоги до підтверджень доходів і витрат детально прописані у правилах Міністерства праці та соціальних справ Чехії. Що робити, якщо немає грошей на оплату рахунків Якщо виникають труднощі з оплатою комунальних послуг, варто одразу звернутися до постачальника та попросити про можливість розстрочки платежу. Також можна: сплатити частину рахунку та офіційно повідомити постачальника; скористатися консультаціями енергетичного регулятора; паралельно подати заявку на superdávku для отримання компенсації. Окремо в Чехії діють програми підтримки енергоефективності, які дозволяють у перспективі зменшити витрати на опалення та електроенергію завдяки модернізації житла. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Особисті фінанси / У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комуналку