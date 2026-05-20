У Чехії змінили правила компенсацій за житло та комуналку

Прапор Чехії
Комунальні платежі та оренда житла залишаються однією з найбільших фінансових статей витрат для українців, які проживають у Чехії. Особливо це відчутно для тих, хто орендує житло. У 2026 році система компенсацій за житло та енерговитрати у Чехії оновилася: замість кількох окремих видів допомоги запроваджено єдину соціальну виплату — superdávka.
Із посиланням на relocate.to розповідаємо, як українцям у Чехії оформити субсидію на комунальні послуги.

Що таке superdávka і що вона покриває

Нова виплата об’єднала попередні види підтримки, зокрема допомогу на житло (příspěvek na bydlení). Тепер заяву потрібно подавати через систему Jenda або у відділеннях Úřad práce.
У структурі superdávky передбачена спеціальна «субсидійна частина на житло», яка враховує реальні витрати домогосподарства на:
  • оренду житла;
  • електроенергію;
  • опалення;
  • гарячу воду та інші комунальні послуги.
Окремо діє так званий енергетичний компонент, який компенсує витрати на споживання енергії.
Право на допомогу залежить від:
  • загального доходу домогосподарства;
  • складу сім’ї;
  • наявного майна та заощаджень;
  • фактичних витрат на житло та енергію.
Також обов’язковою умовою є легальний статус перебування в країні.

Як подати заявку на superdávku

Онлайн-оформлення

Подати заявку можна через клієнтський портал Jenda. Для входу використовуються електронна ідентифікація або BankID.
Під час подачі потрібно:
  • заповнити онлайн-форму;
  • додати документи про доходи;
  • підтвердити витрати на житло та комунальні послуги (договори оренди, рахунки за електроенергію, газ або опалення).
Офлайн-подача

Заяву також можна подати особисто у відділеннях Úřad práce.
Там же надають консультації та пояснення щодо переходу на нову систему соцвиплат, яка замінила попередні програми підтримки.

Які документи потрібно підготувати

Для оформлення допомоги зазвичай необхідні:
  • паспорт або документ про легальне перебування в Чехії;
  • договір оренди житла та рахунки за комунальні послуги;
  • довідки про доходи всіх членів домогосподарства;
  • додаткові документи залежно від ситуації (склад сім’ї, соціальний статус тощо).
Усі вимоги до підтверджень доходів і витрат детально прописані у правилах Міністерства праці та соціальних справ Чехії.

Що робити, якщо немає грошей на оплату рахунків

Якщо виникають труднощі з оплатою комунальних послуг, варто одразу звернутися до постачальника та попросити про можливість розстрочки платежу.
Також можна:
  • сплатити частину рахунку та офіційно повідомити постачальника;
  • скористатися консультаціями енергетичного регулятора;
  • паралельно подати заявку на superdávku для отримання компенсації.
Окремо в Чехії діють програми підтримки енергоефективності, які дозволяють у перспективі зменшити витрати на опалення та електроенергію завдяки модернізації житла.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
