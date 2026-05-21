Хто може користуватися пільговим проїздом у Києві

Особисті фінанси
Метро
Наразі пільговим проїздом у столиці можуть користуватися близько 1,1 мільйона жителів міста.
Про це інформують у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Хто має право на пільговий проїзд

Так, цього року у столичному бюджеті передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільгового проїзду, із них 181,7 млн грн — для учнів, студентів і курсантів.
Найчисельнішою категорією є пенсіонери — понад 570 тисяч осіб.
Право на безплатний проїзд також мають:
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • люди з інвалідністю I, II, III груп;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;
  • інші категорії пільговиків.

Що ще кажуть у КМДА

«Утім, держава роками не повертає кошти за безкоштовний проїзд пільговиків, який законодавчо сама ж і гарантує. Нагадаємо, що Київрада ще у травні 2021 року звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд із держбюджету. Тому місто вимушене самостійно фінансувати сотні мільйонів гривень щороку», — йдеться у повідомленні.
Крім того, вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року, тоді як стрімко зростають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Там також зазначили, що громадський транспорт має можливість працювати лише за рахунок дотацій з міського бюджету, які сягнули 12 млрд грн.
«За таких умов подальше утримання транспортної системи столиці стає критичним викликом для міста. І питання відновлення державних компенсацій та перегляду тарифної політики є гострою необхідністю для Києва», — кажуть у КМДА.

Нові тарифи на проїзд у Києві

Нагадаємо, що наразі триває обговорення нових розрахунків тарифів.
У КМДА кажуть, що нові ціни підготовлено з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів.
Електронні консультації з громадськістю тривають до 1 червня 2026 року на платформі: http://forum.kyivcity.gov.ua/.
Як ми повідомляли раніше, запровадити нову вартість проїзду планують з 15 липня після проходження всіх процедур згідно з законодавством України. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:
  • 1−9 поїздок — 30 грн;
  • 10−19 — 28,90 грн;
  • 20−29 — 27,80 грн;
  • 30−39 — 26,60 грн;
  • 40−49 — 25,50 грн;
  • 50 — 25 грн.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
