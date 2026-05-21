Хто може користуватися пільговим проїздом у Києві

Найчисельнішою категорією є пенсіонери — понад 570 тисяч осіб.
Право на безплатний проїзд також мають:
учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
люди з інвалідністю I, II, III груп;
діти з інвалідністю;
особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;
інші категорії пільговиків.
Що ще кажуть у КМДА
«Утім, держава роками не повертає кошти за безкоштовний проїзд пільговиків, який законодавчо сама ж і гарантує. Нагадаємо, що Київрада ще у травні 2021 року звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд із держбюджету. Тому місто вимушене самостійно фінансувати сотні мільйонів гривень щороку», — йдеться у повідомленні.
Крім того, вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року, тоді як стрімко зростають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Там також зазначили, що громадський транспорт має можливість працювати лише за рахунок дотацій з міського бюджету, які сягнули 12 млрд грн.
«За таких умов подальше утримання транспортної системи столиці стає критичним викликом для міста. І питання відновлення державних компенсацій та перегляду тарифної політики є гострою необхідністю для Києва», — кажуть у КМДА.
Нові тарифи на проїзд у Києві
Нагадаємо, що наразі триває обговорення нових розрахунків тарифів.
У КМДА кажуть, що нові ціни підготовлено з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів.
Як ми повідомляли раніше, запровадити нову вартість проїзду планують з 15 липня після проходження всіх процедур згідно з законодавством України. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок: