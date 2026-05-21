30 найбільш високооплачуваних професій у США Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Зарплати в США

Як заробляти понад $300 тис. на рік у США? Найпростіший шлях — обрати вузькоспеціалізовану медичну професію. Саме медицина сьогодні домінує у рейтингах найбільш оплачуваних робіт в американській економіці.

Рейтинг склали на основі даних Бюро статистики праці США (BLS), яке порівнює середні річні зарплати та рівень зайнятості в різних професіях. Результати показують: найвищі доходи зосереджені в медицині.

Крім того, більшість з переліку найбільш високооплачуваних посад в Америці обіймають відносно невеликі групи працівників, що робить їх одними з найрідкісніших професій в економіці.

30 найбільш високооплачуваних професій в Америці

Професія — середньорічна зарплата у 2024 році — галузь

Дитячі хірурги — 450,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Кардіологи — 432,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Хірурги, всі інші — 371,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Ортопедичні хірурги (крім дитячих) — 365,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Щелепно-лицьові хірурги — 360,2 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Рентгенологи / Радіологи — 359,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Дерматологи — 347,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Анестезіологи — 336,6 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Лікарі невідкладної медичної допомоги — 320,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Офтальмологи (крім дитячих) — 301,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Неврологи — 286,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Акушери-гінекологи — 281,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Пілоти авіаліній, другі пілоти та бортінженери — 280,6 тис. дол. (авіація) Психіатри — 269,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Патологоанатоми — 266,0 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Головні виконавчі директори (CEO) — 262,9 тис. дол. (менеджмент) Терапевти загальної практики — 262,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Спортсмени та спортивні інструктори — 259,8 тис. дол. (спорт) Ортопеди-стоматологи (протезисти) — 258,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Сімейні лікарі — 256,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Ортодонти — 254,6 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Інші лікарі (Physicians) — 253,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Стоматологи (не загального профілю) — 246,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Медсестри-анестезисти — 231,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Педіатри загального профілю — 222,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Стоматологи загального профілю — 196,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я) Керівники комп’ютерних та інформаційних систем — 188,0 тис. дол. (менеджмент) Юристи / Адвокати — 182,8 тис. дол. (юридична сфера) Фінансові менеджери — 180,5 тис. дол. (менеджмент) Керівники в галузі архітектури та інженерії — 175,7 тис. дол. (менеджмент)

Чому медицина домінує у рейтингах зарплат

Лідерство медичних професій пояснюється поєднанням кількох факторів: тривалого навчання, обмеженої кількості спеціалістів і стабільно високого попиту на складні медичні послуги.

Читайте також В Україні зросли зарплати лікарів: скільки тепер отримують медики

Більшість високооплачуваних медичних спеціальностей потребують понад 10 років навчання та практики. Водночас старіння населення США підвищує попит на кардіологів, онкологів, радіологів і хірургів.

У результаті вузькі спеціалісти отримують одні з найвищих зарплат у країні. Додатково, за прогнозами, до 2038 року США можуть зіткнутися з дефіцитом понад 141 тисячі лікарів.

Найвищі зарплати часто у найрідкісніших професіях

Багато найкраще оплачуваних професій у США водночас є дуже малочисельними.

Наприклад, у країні лише близько 1000 дитячих хірургів, попри те, що ця спеціальність очолює рейтинги за доходами. Подібна ситуація і з іншими вузькими напрямами: близько 760 протезистів і приблизно 5000 щелепно-лицьових хірургів.

Такий дефіцит кадрів напряму впливає на рівень зарплат. Попит стабільно перевищує пропозицію, особливо на тлі зростання хронічних захворювань і старіння населення.

Читайте також Служба зайнятості назвала найбільш дефіцитні професії в Україні

Професії з високими зарплатами поза медициною

За межами медицини до найбільш оплачуваних професій входять насамперед фахівці зі сфер авіації та управління.

Такі доходи пояснюються високою відповідальністю та складністю управління великими процесами і командами.

Чи зміниться рейтинг у майбутньому

Попри розвиток штучного інтелекту та автоматизації, більшість найвисокооплачуваніших професій у США залишаються стійкими до заміни технологіями.

Хірурги, анестезіологи та пілоти працюють у суворо регульованих сферах, де критично важливі роки практики та швидкі рішення в реальному часі.

Водночас витрати на охорону здоров’я у США, за прогнозами, зростатимуть швидше за економіку до 2033 року, що й надалі підтримуватиме високий попит і зарплати у медицині.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.