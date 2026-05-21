30 найбільш високооплачуваних професій у США
- Дитячі хірурги — 450,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Кардіологи — 432,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Хірурги, всі інші — 371,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Ортопедичні хірурги (крім дитячих) — 365,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Щелепно-лицьові хірурги — 360,2 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Рентгенологи / Радіологи — 359,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Дерматологи — 347,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Анестезіологи — 336,6 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Лікарі невідкладної медичної допомоги — 320,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Офтальмологи (крім дитячих) — 301,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Неврологи — 286,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Акушери-гінекологи — 281,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Пілоти авіаліній, другі пілоти та бортінженери — 280,6 тис. дол. (авіація)
- Психіатри — 269,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Патологоанатоми — 266,0 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Головні виконавчі директори (CEO) — 262,9 тис. дол. (менеджмент)
- Терапевти загальної практики — 262,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Спортсмени та спортивні інструктори — 259,8 тис. дол. (спорт)
- Ортопеди-стоматологи (протезисти) — 258,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Сімейні лікарі — 256,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Ортодонти — 254,6 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Інші лікарі (Physicians) — 253,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Стоматологи (не загального профілю) — 246,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Медсестри-анестезисти — 231,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Педіатри загального профілю — 222,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Стоматологи загального профілю — 196,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
- Керівники комп’ютерних та інформаційних систем — 188,0 тис. дол. (менеджмент)
- Юристи / Адвокати — 182,8 тис. дол. (юридична сфера)
- Фінансові менеджери — 180,5 тис. дол. (менеджмент)
- Керівники в галузі архітектури та інженерії — 175,7 тис. дол. (менеджмент)
Чому медицина домінує у рейтингах зарплат
Найвищі зарплати часто у найрідкісніших професіях
Професії з високими зарплатами поза медициною
Чи зміниться рейтинг у майбутньому
