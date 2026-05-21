30 найбільш високооплачуваних професій у США

Зарплати в США
Як заробляти понад $300 тис. на рік у США? Найпростіший шлях — обрати вузькоспеціалізовану медичну професію. Саме медицина сьогодні домінує у рейтингах найбільш оплачуваних робіт в американській економіці.
Про це свідчить рейтинг від Visual Capitalist.
Рейтинг склали на основі даних Бюро статистики праці США (BLS), яке порівнює середні річні зарплати та рівень зайнятості в різних професіях. Результати показують: найвищі доходи зосереджені в медицині.
Крім того, більшість з переліку найбільш високооплачуваних посад в Америці обіймають відносно невеликі групи працівників, що робить їх одними з найрідкісніших професій в економіці.

Професія — середньорічна зарплата у 2024 році — галузь
  1. Дитячі хірурги — 450,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  2. Кардіологи — 432,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  3. Хірурги, всі інші — 371,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  4. Ортопедичні хірурги (крім дитячих) — 365,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  5. Щелепно-лицьові хірурги — 360,2 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  6. Рентгенологи / Радіологи — 359,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  7. Дерматологи — 347,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  8. Анестезіологи — 336,6 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  9. Лікарі невідкладної медичної допомоги — 320,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  10. Офтальмологи (крім дитячих) — 301,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  11. Неврологи — 286,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  12. Акушери-гінекологи — 281,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  13. Пілоти авіаліній, другі пілоти та бортінженери — 280,6 тис. дол. (авіація)
  14. Психіатри — 269,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  15. Патологоанатоми — 266,0 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  16. Головні виконавчі директори (CEO) — 262,9 тис. дол. (менеджмент)
  17. Терапевти загальної практики — 262,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  18. Спортсмени та спортивні інструктори — 259,8 тис. дол. (спорт)
  19. Ортопеди-стоматологи (протезисти) — 258,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  20. Сімейні лікарі — 256,8 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  21. Ортодонти — 254,6 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  22. Інші лікарі (Physicians) — 253,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  23. Стоматологи (не загального профілю) — 246,5 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  24. Медсестри-анестезисти — 231,7 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  25. Педіатри загального профілю — 222,3 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  26. Стоматологи загального профілю — 196,1 тис. дол. (сфера охорони здоров’я)
  27. Керівники комп’ютерних та інформаційних систем — 188,0 тис. дол. (менеджмент)
  28. Юристи / Адвокати — 182,8 тис. дол. (юридична сфера)
  29. Фінансові менеджери — 180,5 тис. дол. (менеджмент)
  30. Керівники в галузі архітектури та інженерії — 175,7 тис. дол. (менеджмент)

Чому медицина домінує у рейтингах зарплат

Лідерство медичних професій пояснюється поєднанням кількох факторів: тривалого навчання, обмеженої кількості спеціалістів і стабільно високого попиту на складні медичні послуги.
Більшість високооплачуваних медичних спеціальностей потребують понад 10 років навчання та практики. Водночас старіння населення США підвищує попит на кардіологів, онкологів, радіологів і хірургів.
У результаті вузькі спеціалісти отримують одні з найвищих зарплат у країні. Додатково, за прогнозами, до 2038 року США можуть зіткнутися з дефіцитом понад 141 тисячі лікарів.

Найвищі зарплати часто у найрідкісніших професіях

Багато найкраще оплачуваних професій у США водночас є дуже малочисельними.
Наприклад, у країні лише близько 1000 дитячих хірургів, попри те, що ця спеціальність очолює рейтинги за доходами. Подібна ситуація і з іншими вузькими напрямами: близько 760 протезистів і приблизно 5000 щелепно-лицьових хірургів.
Такий дефіцит кадрів напряму впливає на рівень зарплат. Попит стабільно перевищує пропозицію, особливо на тлі зростання хронічних захворювань і старіння населення.
Професії з високими зарплатами поза медициною

За межами медицини до найбільш оплачуваних професій входять насамперед фахівці зі сфер авіації та управління.
Такі доходи пояснюються високою відповідальністю та складністю управління великими процесами і командами.

Чи зміниться рейтинг у майбутньому

Попри розвиток штучного інтелекту та автоматизації, більшість найвисокооплачуваніших професій у США залишаються стійкими до заміни технологіями.
Хірурги, анестезіологи та пілоти працюють у суворо регульованих сферах, де критично важливі роки практики та швидкі рішення в реальному часі.
Водночас витрати на охорону здоров’я у США, за прогнозами, зростатимуть швидше за економіку до 2033 року, що й надалі підтримуватиме високий попит і зарплати у медицині.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
