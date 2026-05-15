В Україні зросли зарплати лікарів: скільки тепер отримують медики

Особисті фінанси
У квітні 2026 року середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41,7 тис. грн
У 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком.
Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає 24 Канал.

Зарплати лікарів екстреної допомоги перевищили 41 тис. грн

За словами Ляшка, у квітні 2026 року середня зарплата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41,7 тис. грн. Це більш як на 10,5 тис. грн більше, ніж у 2025 році.
Міністр також повідомив про зростання зарплат у первинній ланці медицини. У березні 2026 року середня зарплата лікаря «первинки» становила 30,5 тис. грн.
За словами Ляшка, розрахунки міністерства свідчать про наявність ресурсу для подальшого збільшення виплат медикам. У МОЗ вважають, що рівень зарплат лікарів може зрости приблизно до 35 тис. грн.

Молодим медикам виплачують 200 тис. грн підйомних

Міністр також нагадав про державну програму підтримки молодих спеціалістів.
Медики, які погоджуються працювати у прифронтових районах або сільській місцевості та підписують контракт на три роки, можуть отримати 200 тис. грн підйомних. У 2024 році розмір такої виплати становив 14 тис. грн.
Крім того, для медиків передбачені програми забезпечення службовим житлом, зокрема у прифронтових регіонах та обласних центрах.

Яке підвищення прогнозував уряд

Минулого року уряд пообіцяв збільшити заробітні плати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків з прифронтових регіонів, заявила раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Окрім того, прем’єрка заявила і про підвищення виплат лікарям «первинки».
«Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата роботи лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень», — говорила тоді Свириденко.
Відповідно для забезпечення цих потреб уряд збільшив фінансування програми медичних гарантій у бюджеті на 2026 рік до 191,6 мільярда гривень — на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році.
За матеріалами:
Телеканал 24
