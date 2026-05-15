Не всі надбавки до пенсії нараховують автоматично: які треба оформляти самостійно Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Частина українських пенсіонерів має право на додаткові виплати та надбавки, однак деякі з них не призначаються автоматично. Через це люди роками можуть недоотримувати належні кошти.

Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на адвоката Дмитра Корсуна.

Він наголосив, що причиною недоотримання пенсійних надбавок часто стають помилки в обліку стажу, неврахований статус, неповний пакет документів або відсутність заяви до Пенсійного фонду.

Хто має право на мінімальну пенсію після 65 років

Для українців, які досягли 65-річного віку, передбачений мінімальний розмір пенсії. Однак така норма застосовується лише за наявності необхідного страхового стажу та якщо людина отримує менше ніж 3758 грн.

У такому випадку виплату мають підвищити до встановленого мінімуму. Водночас, за словами адвоката, не всі пенсіонери перевіряють свої пенсійні справи, тому можуть отримувати менші суми, ніж передбачено законом.

Пенсійний фонд автоматично призначає вікові надбавки частині пенсіонерів.

Розмір доплат залежить від віку:

після 70 років — 300 грн;

після 75 років — 456 грн;

після 80 років — 570 грн.

Доплата за понаднормовий стаж

У 2026 році право на доплату за понаднормовий стаж мають:

жінки зі стажем понад 30 років;

чоловіки зі стажем понад 35 років.

За кожен додатковий рік роботи після досягнення цієї норми пенсіонерам повинні нараховувати надбавку. Максимальний розмір такої доплати становить 25,95 грн за кожен понаднормовий рік стажу.

Надбавка за особливі заслуги

Право на спеціальні доплати мають пенсіонери з особливими заслугами перед державою. До цієї категорії належать Герої України, почесні донори, матері-героїні, видатні спортсмени та інші особи, визначені законодавством.

За словами Корсуна, саме ці виплати люди часто втрачають через те, що надбавка не призначається автоматично. Для її отримання потрібно окремо подати заяву до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують право на підвищення пенсії.

Які виплати можуть отримувати пенсіонери старше 80 років

Українці віком понад 80 років, які потребують постійного догляду, можуть оформити додаткову виплату приблизно у 1038 грн.

Однак для цього необхідно підтвердити, що пенсіонер проживає самостійно та справді потребує сторонньої допомоги. Як зазначив адвокат, такі люди часто не оформляють цю допомогу через складні процедури або нестачу інформації щодо необхідних документів.

Які пенсійні гарантії діють для учасників бойових дій

Для учасників бойових дій держава передбачила окремі пенсійні гарантії. Зокрема:

пенсія не може бути меншою за 5528 грн;

щомісячна надбавка становить 648,75 грн;

можливі додаткові доплати за нагороди або інвалідність, пов’язану зі службою.

Втім сам статус УБД не означає, що всі надбавки вже автоматично враховані у виплатах. Через це пенсіонерам радять перевіряти свої пенсійні справи та уточнювати, чи внесені всі необхідні дані.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що після щорічної індексації розмір середньої пенсії зріс до 7 236 гривень (близько 166 $). Це на 14% більше, ніж торік. Водночас, майже кожен четвертий пенсіонер усе ще живе на мінімальні суми. Найвищі виплати отримують у Києві, а найнижчі — на Тернопільщині.

