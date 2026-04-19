Середня пенсія в Україні перевищила 7 тис. грн: як змінилися виплати після індексації

За даними Пенсійного фонду, після щорічної індексації розмір середньої пенсії зріс до 7 236 гривень (близько 166 $). Це на 14% більше, ніж торік. Водночас, майже кожен четвертий пенсіонер усе ще живе на мінімальні суми. Найвищі виплати отримують у Києві, а найнижчі — на Тернопільщині.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Які пенсії отримують українці

Попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Проте за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.

За даними аналітиків, найбільше пенсіонерів (3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості) отримують від 5 до 10 тисяч гривень. Середня пенсія в цій категорії — 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість тих, кому виплачують понад 10 тисяч гривень — 1,86 мільйона осіб. Наразі це 19%, а рік тому таких було 15%. У цій категорії середній розмір виплат сягає 16,5 тисяч гривень.

Натомість поступово скорочується частка пенсіонерів із доходами від 4 до 5 тисяч гривень — нині це 17% або 1,74 млн людей, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут — приблизно 4,5 тисячі гривень.

Де отримують найвищі пенсії

Традиційно найвищі пенсії отримують столичні пенсіонери — у середньому 9 864 грн. Найнижчі показники — у Тернопільській області, де середня виплата становить 5 612 грн.

Загалом лише у 8 регіонах країни пенсії відповідають або перевищують середній рівень.

При цьому найшвидше зростання середньої пенсії за рік зафіксували в Рівненській (+22%) та Житомирській областях (+20%).

Скільки пенсіонерів працюють

Аналітики зазначають, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 млн людей. Їхній середній рівень пенсії вищий — близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

Наразі в Україні налічується 10,05 млн пенсіонерів. Лише за перші три місяці року їх стало менше на 116 тисяч.

У середньому Україна щороку втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася вже на 740 тисяч.

