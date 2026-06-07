У яких містах України зростуть тарифи на водопостачання у червні

У низці міст України можуть зрости тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у червні. Підвищення пов’язане з новими правилами, які дозволяють органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати тарифи на комунальні послуги, зокрема на воду.
В Одесі філія «Інфоксводоканал» оприлюднила проєкт нових тарифів для населення. Підприємство пропонує підвищити вартість послуг майже у 2,7 раза, пояснюючи це зростанням витрат на електроенергію, пальне, заробітні плати та реагенти.
Водночас у Києві про зміну тарифів на воду наразі не повідомляли.
У «Київводоканалі» не оголошували про перегляд вартості послуг, тому для мешканців столиці у червні діятимуть чинні розцінки: