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Чи впливає робота на виплату пенсії через втрату годувальника

Особисті фінанси
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Чи скасують пенсії по втраті годувальника через офіційну роботу
Чи скасують пенсії по втраті годувальника через офіційну роботу, Фото: magnific
Студенти, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, не втрачають право на цю виплату після офіційного працевлаштування.
Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Хто може отримувати пенсію по втраті годувальника

У ПФУ пояснюють, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної чи вищої освіти.
Виплати продовжують надходити в період між закінченням навчання в одному закладі освіти та вступом до іншого, а також між завершенням одного освітнього рівня і початком навчання за наступним, якщо така перерва не перевищує чотирьох місяців.
Право на виплату зберігається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.
Для дітей-сиріт діє окрема норма — вони можуть отримувати пенсію до 23 років незалежно від того, навчаються чи ні.

Чи впливає робота на призначення пенсії

Студент, який навчається за денною формою та не досяг 23 років, продовжує отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника навіть після офіційного працевлаштування.
Тобто, як зазначають фахівці, факт працевлаштування не впливає на визначення права для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
За матеріалами:
Finance.ua
ВиплатиВиплата пенсій
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