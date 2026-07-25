Чи потрібно сплачувати за комуналку, якщо сімʼя переїхала через бойові дії
Чи потрібно сплачувати за комуналку, якщо сімʼя переїхала через бойові дії
- постачання та розподіл природного газу;
- постачання та розподіл електричної енергії,
- постачання гарячої води,
- централізованого водопостачання та водовідведення,
- управління побутовими відходами.
- у разі непроживання в домі чи квартирі через знищення житла — припиняється нарахування плати за всі житлово-комунальні послуги;
- у разі непроживання через пошкодження житла і визнання його таким, що не підлягає подальшій експлуатації, — призупиняється нарахування плати за ВСІ комунальні послуги.
Чи можуть стягнути борг
- довідка про взяття на облік ВПО;
- довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби;
- документи, що підтверджують факт перетинання державного кордону України (на виїзд з України і в’їзд в Україну) у відповідний період часу.
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