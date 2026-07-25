Чи потрібно сплачувати за комуналку, якщо сімʼя переїхала через бойові дії Сьогодні 18:14 — Особисті фінанси

Переїхали через війну: коли можна не сплачувати за комунальні послуги

Українці, які через війну переїхали з власної домівки, можуть не сплачувати за окремі комунальні послуги. Для цього потрібно підтвердити непроживання у житлі, звернувшись до постачальників послуг із відповідною заявою.

Про це повідомили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Чи потрібно сплачувати за комуналку, якщо сімʼя переїхала через бойові дії

Закон дозволяє не сплачувати за окремі комунальні послуги, якщо ви не проживаєте у помешканні понад 30 днів. Це правило поширюється на:

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електричної енергії,

постачання гарячої води,

централізованого водопостачання та водовідведення,

управління побутовими відходами.

Щоб скористатися таким правом, необхідно подати письмову заяву кожному постачальнику окремо та додати документ, який підтверджує непроживання, наприклад довідку про взяття на облік як ВПО.

Не оплачувати комунальні послуги можна, якщо житло не обладнане лічильниками. За наявності лічильників необхідно раз на місяць подавати попередні покази, якщо відсутність споживачів підтверджена документально.

Фахівці наголошують, послуги з теплопостачання є винятком та підлягають оплаті навіть за умови, що в оселі ніхто не проживає.

Водночас існують випадки, коли нарахування можуть повністю припинити:

у разі непроживання в домі чи квартирі через знищення житла — припиняється нарахування плати за всі житлово-комунальні послуги;

у разі непроживання через пошкодження житла і визнання його таким, що не підлягає подальшій експлуатації, — призупиняється нарахування плати за ВСІ комунальні послуги.

Чи можуть стягнути борг

Під час дії воєнного стану заборонено стягувати борги за комунальні послуги, що утворилися після 24 лютого 2022 року, якщо житло знаходиться на території бойових дій, а мешканці покинули місце проживання.

Стягнення заборонене, якщо мешканці надали виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку у паперовій або електронній формі документи, які підтверджують відсутність у житлі. Це може бути:

довідка про взяття на облік ВПО;

довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби;

документи, що підтверджують факт перетинання державного кордону України (на виїзд з України і в’їзд в Україну) у відповідний період часу.

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