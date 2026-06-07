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Офіційна статистика не відображає реальних зарплат українців, — експерт

Особисті фінанси
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Офіційна середня зарплата не відображає реальних доходів українців
Офіційна середня зарплата не відображає реальних доходів українців
Офіційна статистика щодо середньої заробітної плати в Україні може не відображати реального рівня доходів більшості громадян. Реальний середній рівень оплати праці наразі може бути нижчим за 20 тисяч гривень. На статистику суттєво впливають високі виплати військовослужбовцям.
Про це заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний в етері Ранок.Live.

Чому статистика не відображає реальної картини

За словами експерта, виплати військовослужбовцям підвищують середній показник. Якщо вилучити з розрахунків, наприклад, додаткові 100 тис. грн за виконання бойових завдань, картина суттєво зміниться.
«Середня зарплата по Україні дуже сильно перекошується за рахунок зарплат військовим, в тому числі 100 тисяч на передовій. Якщо відокремити зарплати військовим, середня зарплата буде набагато нижче 20 тисяч по всій Україні», — зазначив Чорний.
Експерт також наголошує, що у багатьох громадах, де відсутні великі промислові підприємства, рівень зарплат часто коливається у межах 6−12 тисяч гривень.
На його думку, підвищення доходів можливе лише за умови розвитку економіки нового типу та створення нових робочих місць. Без цього зростання заробітних плат залишатиметься повільним.
«Єдиний шлях — це будівництво тут заводів з високотехнологічими товарами, що дасть рух коштів. На тлі високих зарплат на цих підприємствах буде підніматися зарплата в цілому по Україні», — сказав Чорний.
Раніше Finance.ua писав, що у квітні середня зарплата перевищила позначку у 30 тисяч гривень. Найвищі доходи отримують працівники ІТ-сектора та мешканці столиці.
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплата
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