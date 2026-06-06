Середня зарплата перевищила 30 тисяч гривень: кому платять найбільше
У квітні середня зарплата перевищила позначку у 30 тисяч гривень. Найвищі доходи отримують працівники ІТ-сектора та мешканці столиці.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Яку зарплату отримують працівники в Україні
За даними Держстату, у квітні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 30 515 грн. У порівнянні з березнем показник зріс на 0,5% (30 356 грн).
Найвищі доходи мають мешканці Києва та Київської області, де середня зарплата становить 48 003 грн та 30 584 грн відповідно.
Натомість найнижчі зарплати зафіксовані у Кіровоградській області — 21 199 грн та Чернівецькій області — 21 687 грн.
Найбільш високооплачуваною галуззю залишається сфера інформації та телекомунікацій. У квітні середня зарплата працівників цього сектору досягла 77 861 грн.
Водночас найменше заробляють працівники сфери мистецтва, спорту, розваг і відпочинку. Їхня середня зарплата становить 19 855 грн.
Також у Держстаті зазначили, що станом на 1 травня 2026 року українські роботодавці заборгували працівникам 3,7 млрд грн.
Де в Україні зарплати зростають найшвидше
Раніше Finance.ua писав, що порівняно з квітнем минулого року, найбільше зростання медіанної зарплати в Україні зафіксували у Вінниці, Хмельницькому та Івано-Франківську — на 20%.
Найвища медіанна зарплата наразі у Львові — 32,7 тис. грн. Це на +19% більше, ніж у квітні минулого року. Такий же відсоток (+19%) у Рівному, однак медіанна зарплата нижча, ніж у Львові — 28,5 тис. грн.
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