Де в Україні зарплати зростають найшвидше Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Найвища медіанна зарплата наразі у Львові

Порівняно з квітнем минулого року, найбільше зростання медіанної зарплати в Україні зафіксували у Вінниці, Хмельницькому та Івано-Франківську — на 20%.

Про це свідчать дані аналізу OLX Робота

Експерти зазначають, що дані за квітень 2026 року показують загальне зростання медіанних заробітних плат в обласних центрах України, однак нерівномірне. Найвищі темпи зафіксовані у низці міст заходу та центру. Водночас у більшості обласних центрів зростання залишається помірним, у межах 10−15%. Серед них і ті, що перебувають близько до лінії фронту. Однак найменший показник — у Херсоні, де медіанна зарплата за рік майже не змінилась.

Міста-лідери за темпами зростання зарплат

Найбільший відсоток зростання медіанної зарплати по Україні становить +20%. Такий показник у квітні 2026 зафіксували у Вінниці (27 тис. грн), Хмельницькому (27 тис. грн), Івано-Франківську (30 тис. грн).

Найвища медіанна зарплата наразі у Львові — 32,7 тис. грн. Це на +19% більше, ніж у квітні минулого року. Такий же відсоток (+19%) у Рівному, однак медіанна зарплата нижча, ніж у Львові — 28,5 тис. грн.

На +18% спостерігали зростання у Києві та Ужгороді: до 31,2 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

Також помітно зросли зарплати на сході та півдні України, зокрема у Сумах та Миколаєві на +16%. У квітні 2026 року медіанна заробітна плата у Сумах становила 22 тис. грн, а у Миколаєві — 22,5 тис. грн.

Де зарплати зростали помірно

У межах 14−15% зросли медіанні зарплати у:

Житомирі — до 23,8 тис. грн;

Одесі — до 27,5 тис. грн;

Дніпрі — до 25,7 тис. грн;

Харкові — до 25 тис. грн.

Зростання на близько 13% зафіксували у таких обласних центрах:

Черкаси — до 25,5 тис. грн;

Чернігів — до 22,5 тис. грн;

Запоріжжя — до 22,5 тис. грн.

У західних регіонах, зокрема у Тернополі та Луцьку, медіанні зарплати зросли на 11%.

Станом на квітень 2026 року вони становили:

Тернопіль — 27,8 тис. грн;

Луцьк — 27,7 тис. грн.

Де зарплати зросли найменше

У центральних обласних центрах Кропивницькому та Полтаві медіанна зарплата стала вищою на 10%, на рівні 22−22,5 тис. грн.

Серед західних областей лише у Чернівцях зростання незначне, +9% - до 26,5 тис. грн.

Найменший показник зростання зафіксовано у Херсоні: +0,3% до 20 тис. грн. Тобто фактично медіанна зарплата залишилась на рівні квітня минулого року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на OLX Робота писав , що дефіцит кадрів залишається однією з найбільш обговорюваних тем на українському ринку праці. Додаткового резонансу цьому питанню надало залучення трудових мігрантів Україною навесні 2026 року.

Найбільш помітно серед роботодавців зріс запит на комплектувальників у категорії виробництва та робітничих спеціальностей: майже в 10 разів (при медіанній зарплаті у 27,5 тис. грн). Високий попит зберігається й у сфері будівництва та облицювальних робіт, де дефіцит кадрів залишається одним із найбільших.

За даними Державної служби зайнятості, лише за перші чотири місяці року на Єдиному порталі вакансій було зібрано майже 180 тисяч пропозицій роботи за 5,4 тисячами професій. Рівень зарплат коливається від мінімального до 170 тисяч гривень на місяць, а серед найбільш оплачуваних — як керівні, так і технічні спеціальності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.