Електронна трудова книжка. Інструкція, як не втратити стаж через помилки (відео) Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

В Україні завершується перехідний період для оцифрування трудових книжок. До 10 червня 2026 року дані з паперових документів мають бути внесені до Реєстру застрахованих осіб.

Що це означає для звичайних працівників та пенсіонерів? Чи будуть штрафи, якщо ви не встигнете, і чому ігнорування цього дедлайну може перетворити оформлення майбутньої пенсії на суцільний бюрократичний пекло? У новому відео на нашому YouTube-каналі розбираємо головні вимоги Пенсійного фонду України, пояснюємо, як самостійно завантажити документи через портал ПФУ та на які підступні помилки в записах варто звернути увагу вже зараз.

Електронні трудові книжки в Україні запровадили ще у 2021 році. Відтоді триває поступове внесення даних про трудову діяльність українців до електронного реєстру Пенсійного фонду. Система потрібна для автоматичного обліку трудового стажу та спрощення процедури призначення пенсій у майбутньому.

Після оцифрування паперову трудову книжку повертають працівнику під підпис, а роботодавець більше не зобов’язаний її зберігати.

Чи будуть штрафи за неоцифровану трудову книжку

Штрафів за те, що трудову книжку не оцифрували до 10 червня 2026 року, не передбачено. Водночас у Пенсійному фонді попереджають, що це може суттєво ускладнити оформлення пенсії.

Особливо проблемною ситуація може стати для тих, у кого паперова трудова книжка втрачена, пошкоджена або містить помилки. У такому випадку підтвердження стажу може перетворитися на тривалий пошук архівних довідок та додаткових документів.

У ПФУ наголошують, що навіть після завершення перехідного періоду паперові документи можна буде подати пізніше, наприклад, уже під час оформлення пенсії. Однак це може значно затягнути сам процес.

Оцифрування насамперед важливе для тих, хто ще працює або планує оформлювати пенсію в майбутньому. Водночас працюючі пенсіонери та люди, яким пенсію вже призначили й усі періоди стажу врахували коректно, можуть не поспішати з процедурою. Дані про трудову діяльність після 2004 року в більшості випадків уже містяться у державних реєстрах.

Детально про те, як правильно оцифрувати трудову книжку, які документи можуть знадобитися та які помилки найчастіше створюють проблеми з пенсією

