Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка) Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка)

Як повідомляє Посольство України в Польщі, узв’язку зі змінами у польському законодавстві громадянам України необхідно актуалізувати свої дані у реєстрі PESEL.

Хто це має зробити

Актуалізувати дані в реєстрі PESEL потрібно тим українцям, які мають PESEL UKR, отриманий на підставі паспорта, в якого закінчився термін дії або без закордонного паспорта, зокрема на підставі свідоцтва про народження. Деталі дивіться в інфографіці нижче.

Також актуалізувати дані необхідно тим громадянам України, які після отримання номера PESEL виготовили новий закордонний паспорт, або в кого були зміни в персональних даних (зокрема зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.

Дітям також потрібно актуалізувати дані, якщо при оформленні PESEL в них ще було паспорта або паспорт було замінено.

Що треба зробити

Для актуалізації даних потрібно звернутися до уженду міта або гміни за місцем проживання з чинним закордонним паспортом, за необхідності доведеться здати відбитки пальців.

Терміни

Актуалізувати дані потрібно до 31 серпня 2026 року.

Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати статусу UKR, що, у свою чергу, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі.

Якщо не має закордонного паспорта, то його терміново треба зробити перед актуалізацією даних.

Раніше Finance.ua писав , що українці купили в Польщі більше квартир, ніж громадяни 115 країн разом узяті.

Після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році попит з боку громадян України суттєво зріс. У 2025 році українці придбали 9,3 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сукупний обсяг купівлі громадянами інших 115 країн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.