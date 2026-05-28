Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка)

Актуалізувати дані в реєстрі PESEL потрібно тим українцям, які мають PESEL UKR, отриманий на підставі паспорта, в якого закінчився термін дії або без закордонного паспорта, зокрема на підставі свідоцтва про народження. Деталі дивіться в інфографіці нижче.
Також актуалізувати дані необхідно тим громадянам України, які після отримання номера PESEL виготовили новий закордонний паспорт, або в кого були зміни в персональних даних (зокрема зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.
Дітям також потрібно актуалізувати дані, якщо при оформленні PESEL в них ще було паспорта або паспорт було замінено.
Що треба зробити
Для актуалізації даних потрібно звернутися до уженду міта або гміни за місцем проживання з чинним закордонним паспортом, за необхідності доведеться здати відбитки пальців.
Терміни
Актуалізувати дані потрібно до 31 серпня 2026 року.
Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати статусу UKR, що, у свою чергу, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі.
Якщо не має закордонного паспорта, то його терміново треба зробити перед актуалізацією даних.
