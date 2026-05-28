0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка)

Особисті фінанси
45
Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка)
Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка)
Як повідомляє Посольство України в Польщі, узв’язку зі змінами у польському законодавстві громадянам України необхідно актуалізувати свої дані у реєстрі PESEL.

Хто це має зробити

Актуалізувати дані в реєстрі PESEL потрібно тим українцям, які мають PESEL UKR, отриманий на підставі паспорта, в якого закінчився термін дії або без закордонного паспорта, зокрема на підставі свідоцтва про народження. Деталі дивіться в інфографіці нижче.
Що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR (інфографіка)
Також актуалізувати дані необхідно тим громадянам України, які після отримання номера PESEL виготовили новий закордонний паспорт, або в кого були зміни в персональних даних (зокрема зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.
Дітям також потрібно актуалізувати дані, якщо при оформленні PESEL в них ще було паспорта або паспорт було замінено.

Що треба зробити

Для актуалізації даних потрібно звернутися до уженду міта або гміни за місцем проживання з чинним закордонним паспортом, за необхідності доведеться здати відбитки пальців.

Терміни

Актуалізувати дані потрібно до 31 серпня 2026 року.
Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати статусу UKR, що, у свою чергу, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі.
Якщо не має закордонного паспорта, то його терміново треба зробити перед актуалізацією даних.
Раніше Finance.ua писав, що українці купили в Польщі більше квартир, ніж громадяни 115 країн разом узяті.
Після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році попит з боку громадян України суттєво зріс. У 2025 році українці придбали 9,3 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сукупний обсяг купівлі громадянами інших 115 країн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаМігранти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems