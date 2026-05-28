5 ознак того, що ваш стаж порахували неправильно Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

Найчастіше проблеми виникають через технічні збої, помилки роботодавців або некоректне оцифрування документів.

Помилки у страховому стажі можуть зменшити майбутню пенсію або відтермінувати вихід на неї. Найчастіше проблеми виникають через технічні збої, помилки роботодавців або некоректне оцифрування документів.

Експерти The page розповіли про п’ять основних ознак того, що стаж могли порахувати неправильно.

Ознака № 1: у реєстрі відсутні роки офіційної роботи

Однією з найпоширеніших проблем є відсутність у Реєстрі застрахованих осіб окремих періодів роботи.

Причиною можуть бути:

помилки роботодавця у звітності;

проблеми з ідентифікаційним кодом;

технічні збої під час передачі даних.

Особливо часто люди помічають, що в стажі не враховані окремі місяці або навіть кілька років офіційної роботи.

Ознака № 2: помилки у трудовій книжці

Проблеми можуть виникнути через неправильне оформлення паперової трудової книжки.

У Пенсійному фонді звертають увагу на такі ризики:

помилки у ПІБ чи даті народження;

відсутність печаток;

неправильні номери наказів;

закреслення та виправлення без належного оформлення.

Через це окремі записи можуть не зарахувати до стажу.

Ознака № 3: не враховані навчання або декрет до 2004 року

До 1 січня 2004 року деякі періоди автоматично входили до стажу.

Йдеться про:

навчання на денній формі у вишах;

технікуми та ПТУ;

догляд за дитиною до 3 років.

Якщо ці записи не потрапили до електронної системи, їх потрібно підтверджувати окремими документами.

Ознака № 4: не зарахована робота за договорами ЦПХ

Проблеми часто виникають у людей, які працювали за цивільно-правовими договорами до 2016 року. Тоді система сплати ЄСВ працювала інакше, тому частина даних не потрапила автоматично до реєстру.

У таких випадках стаж доводиться підтверджувати:

договорами;

актами виконаних робіт;

довідками про виплати.

Ознака № 5: помилки в електронній трудовій книжці

Після оцифрування трудових книжок українці дедалі частіше стикаються з помилками в електронних записах.

Найчастіше йдеться про:

неправильні дати прийняття чи звільнення;

нечитабельні скани;

дублювання або втрату записів.

Через це система може не зарахувати частину стажу автоматично.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.

Фактично в стаж не враховуються періоди до 2004 без відповідного запису в трудовій книжці. Або ж при відсутності інших підтверджуючих документів. Також не береться до уваги діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У випадку, якщо в цей час внески не сплачувалися.

Після подання електронних копій трудової книжки користувач може відстежувати стан опрацювання заявки за її статусом. Позначка «Виконано» означає успішну перевірку документів і внесення даних про стаж до системи. Якщо ж з’являється статус «Скасовано виконання», це означає, що документи повернули без опрацювання. У такому разі потрібно зайти в розділ повідомлень, переглянути причину відмови, виправити помилки та подати документи повторно.

Детально про те, як правильно оцифрувати трудову книжку, які документи можуть знадобитися та які помилки найчастіше створюють проблеми з пенсією — дивіться на YouTube-каналі Finance.ua:

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.