Найкращі місця для першої подорожі пари (інфографіка) Сьогодні 18:00 — Світ

Найкращі місця для першої подорожі пари (інфографіка)

Індекс успішності відпусток для пар оцінює напрямки на основі таких факторів, як доступність, безпека та стрес, спричинений натовпом.

Pour Moi підготував цей рейтинг, що враховує такі фактори, як стрес від натовпу, доступність, безпека, відпочинок та комфорт, а також зв’язок та спільний досвід, щоб визначити, які місця ідеально підходять для пар, пише es.euronews

Кожне місце було оцінено за 100 балами за кожним із цих факторів, щоб отримати середнє значення, і загалом озеро Гарда в Італії посіло перше місце.

Створено finance.ua за допомогою ШІ

Озеро Гарда

Озеро Комо може бути улюбленим місцем знаменитостей та впливових осіб, але найбільше озеро Італії набагато романтичніше, адже вам не доведеться мати справу з такими великими натовпами під час відвідування.

За словами Васса, озеро Гарда отримало ідеальні 100 балів за «зв'язок між парами» завдяки своїм захопливим краєвидам та чудовій здатності запрошувати на розслаблення, а також досягло дуже високого балу за «сон та комфорт».

Розташований на півночі Італії, він легко доступний з Мілана, Венеції чи Верони.

Інші ідеальні місця

Друге місце посів ще один озерний курорт: Блед у Словенії.

Неймовірно красиве, озеро найбільш відоме своїм островом, який можна побачити з оглядового майданчика або відвідати в літні місяці на борту традиційного човна плетна.

На третьому місці знаходиться Ес-Сувейра, Марокко, яка отримала найвищий рейтинг доступності серед десяти найкращих напрямків. Тут пари можуть відпочити на пляжі, дослідити укріплену медіну, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, або насолодитися хаммом.

На четвертому місці знаходиться Гітхорн у Нідерландах. Це село, яке високо цінується як місце для одноденних поїздок, дістатися до нього можна лише човном або велосипедом.

Завершує п’ятірку найкращих Котор у Чорногорії. Там пари можуть піднятися на фортецю, звідки відкривається захопливий вид на затоку, та прогулятися старим містом, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.