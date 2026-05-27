В Ірані відновилася робота інтернету після трьох місяців блокування

В Ірані 26 травня частково відновили доступ до інтернету після 88 днів повного блокування.
Про це свідчать дані моніторингового сервісу NetBlocks.
За даними організації, відключення тривало понад 2093 години і стало найтривалішим загальнонаціональним блокуванням інтернету в сучасній історії. Водночас у NetBlocks зазначили, що поки незрозуміло, чи збережеться це відновлення.
Червона лінія — період блокування інтернету в Ірані
Раніше представники уряду президента Ірану Масуда Пезешкіана заявили, що повний доступ до інтернету мають відновити протягом наступних 24 годин. Однак згодом Адміністративний суд зупинив дію рішення урядового комітету, який схвалив це відновлення.
Нагадаємо, рекордне відключення інтернету в Ірані завдає сильного удару по приватному бізнесу, а власники компаній та представники галузі попереджали, що це може призвести до масових звільнень і закриттів.
Обмеження інтернету в Ірані почалася після масових антиурядових протестів на початку 2026 року. Під час придушення виступів влада різко обмежувала зв’язок, що ускладнювало передачу фото, відео й свідчень про дії силовиків назовні.
Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого відключення стало майже тотальним. Монітори фіксували падіння підключення до мінімальних рівнів, а іранці за кордоном повідомляли, що не можуть зв’язатися з родичами всередині країни.
Економічна Правда
