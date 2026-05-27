Штрафні бали за порушення ПДР: що зміниться для водіїв у Польщі

У Польщі з 3 червня набудуть чинності нові правила для водіїв, які суттєво обмежать можливість скасування штрафних балів після порушення ПДР.

Про це повідомляє inpoland

За які порушення у Польщі більше не можна буде списати бали

Раніше польські водії могли пройти спеціальні курси у Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) та зменшити кількість штрафних балів незалежно від типу порушення. Однак після змін правила стануть жорсткішими.

Нові норми передбачають, що скасувати штрафні бали можна буде лише за окремі правопорушення. За частину серйозних порушень такої можливості більше не буде.

Як повідомляє autokult. pl, штрафні бали за перевищення швидкості до 20 км/год після 3 червня ще можна буде списати. Водночас водіям, які перевищили швидкість більш ніж на 20 км/год, доведеться чекати автоматичного анулювання балів — через рік після сплати штрафу.

Водії масово записуються на курси

Майбутні зміни викликали ажіотаж серед польських водіїв, які вже мають значну кількість штрафних балів. Багато хто намагається встигнути пройти курси до набуття чинності нових правил.

Через це у багатьох центрах WORD майже не залишилося місць на травень для охочих зменшити кількість штрафних балів.

Система штрафних балів в Україні

Раніше ми повідомляли , що в Україні теж пропонують встановити штрафні бали за порушення правил дорожнього руху в Україні. Відповідний законопроєкт № 14133 зареєстрували у Верховній Раді.

Згідно з запропонованими змінами, якщо водій отримує 15 і більше штрафних балів, поліція може тимчасово призупинити дію його посвідчення водія. Для тих, хто отримав «права» менше року тому, цей «ліміт» становить 10 балів.

