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Єврокомісія оштрафувала AliExpress на 550 млн євро

Світ
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AliExpress отримав штраф у 550 млн євро
AliExpress отримав штраф у 550 млн євро
Європейська комісія оштрафувала електронну торговельну платформу AliExpress на 550 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові послуги (DSA).
Про це йдеться в заяві Єврокомісії
Компанію зобов’язали усунути виявлені порушення та посилити контроль за продажем незаконних, небезпечних і підроблених товарів.

Які порушення виявила Єврокомісія

У Єврокомісії дійшли висновку, що платформа неналежним чином оцінювала та мінімізувала системні ризики, пов’язані з поширенням незаконної продукції. Зокрема, AliExpress переоцінила ефективність власної системи модерації та не забезпечила достатньої кількості працівників для перевірки потенційно незаконних товарів.
Крім того, Єврокомісія встановила, що алгоритми рекомендацій і реклами сприяли поширенню небезпечної та нелегальної продукції.
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Під час перевірок з’ясувалося, що багато таких товарів продовжували рекомендувати користувачам і залишалися доступними на платформі навіть після їх виявлення.
Також, за даними Єврокомісії, система санкцій AliExpress працювала неефективно. Продавці, які реалізовували підроблені або небезпечні товари, могли й надалі працювати на платформі, а недобросовісні продавці легко обходили перевірки, неправильно класифікуючи свою продукцію.

Які вимоги висунули до AliExpress

У Єврокомісії наголосили, що такі порушення є особливо серйозними, оскільки створюють ризики для безпеки споживачів і підривають конкуренцію, завдаючи шкоди добросовісним виробникам і продавцям.
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Розмір штрафу визначили з урахуванням характеру, тяжкості та тривалості порушень, які, за оцінкою Єврокомісії, тривали щонайменше до червня 2025 року.
До 20 жовтня 2026 року AliExpress має подати до Єврокомісії план дій щодо усунення виявлених порушень. Якщо компанія не виконає вимоги регулятора, їй можуть загрожувати додаткові періодичні штрафи.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСЄврокомісія
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