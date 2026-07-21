Єврокомісія оштрафувала AliExpress на 550 млн євро

Компанію зобов’язали усунути виявлені порушення та посилити контроль за продажем незаконних, небезпечних і підроблених товарів.
Які порушення виявила Єврокомісія
У Єврокомісії дійшли висновку, що платформа неналежним чином оцінювала та мінімізувала системні ризики, пов’язані з поширенням незаконної продукції. Зокрема, AliExpress переоцінила ефективність власної системи модерації та не забезпечила достатньої кількості працівників для перевірки потенційно незаконних товарів.
Крім того, Єврокомісія встановила, що алгоритми рекомендацій і реклами сприяли поширенню небезпечної та нелегальної продукції.
Під час перевірок з’ясувалося, що багато таких товарів продовжували рекомендувати користувачам і залишалися доступними на платформі навіть після їх виявлення.
Також, за даними Єврокомісії, система санкцій AliExpress працювала неефективно. Продавці, які реалізовували підроблені або небезпечні товари, могли й надалі працювати на платформі, а недобросовісні продавці легко обходили перевірки, неправильно класифікуючи свою продукцію.
Які вимоги висунули до AliExpress
У Єврокомісії наголосили, що такі порушення є особливо серйозними, оскільки створюють ризики для безпеки споживачів і підривають конкуренцію, завдаючи шкоди добросовісним виробникам і продавцям.