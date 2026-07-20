У Польщі з’явиться 12 нових міст в 2027 році (причини)

З1 січня 2027 року адміністративна карта Польщі зазнає значних змін. 12 населених пунктів отримають статус міста.
Про це йдеться в документі, підготовленому Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, також включає зміни меж 7 міст та 7 ґмін, зміну назви однієї ґміни в Люблінському воєводстві та подальші зміни кордонів, які мають набути чинності у 2028 році, пише іnpoland.net.pl.
Систематичне надання статусу міста населеним пунктам з початку 2020-х років постійно змінює адміністративну карту Польщі.
Станом на 1 січня 2024 року у Польщі офіційно було перевищено поріг у 1000 міст. Наразі в країні налічується 1026 міст. З 1 січня 2027 року кількість міст має зрости ще на 12, досягнувши кількості 1038 міст.
Згідно з опублікованим проєктом постанови, 12 міст мають отримати статус міста 1 січня 2027 року. Хоча остаточне рішення прийматиме Рада міністрів, уряд майже завжди підтримує остаточну версією постанови.
Проєкт постанови включає не лише надання статусу міста деяким населеним пунктам. Документ також передбачає коригування адміністративних меж у багатьох регіонах країни, а також зміну назви однієї з ґмін Люблінського воєводства.
Для оптимізації адміністративних, інфраструктурних та облікових питань уряд запланував сім змін до меж муніципалітетів. Територіальні зміни вплинуть на такі місцеві органи влади:
ґміна Добрч і ґміна Короново,
ґміна Льняно та ґміна Држицім,
ґміна Фірлей та ґміна Міхув,
ґміна Шпротава та ґміна Маломіце,
ґміна Старий Сонч і місто Новий Сонч,
місто Рибнік і ґміна Червенка-Лещини,
ґміна Мельно та ґміна Сянув.
Окрім визначення абсолютно нових меж для 12 нових міст, уряд скоригує межі 7 існуючих міських осередків. Значні та незначні коригування заплановані на: Стшельно, Стшельце Краєньське, Старий Сонч, Баранув Сандомєрський, Залєво, Біскупєц, Мельно.
Раніше ми писали, скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно.
Польща є одним з основних напрямків для переїзду українських біженців. Проте витрати на життя за кордоном часто вищі. За підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн).
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у більшості міст Польщі становить від 1 800 до 3 000 злотих. Водночас у Варшаві — від 3 000 злотих.