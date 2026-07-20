У Польщі з’явиться 12 нових міст в 2027 році (причини) Сьогодні 18:44 — Світ

У Польщі з’явиться 12 нових міст в 2027 році (причини)

З1 січня 2027 року адміністративна карта Польщі зазнає значних змін. 12 населених пунктів отримають статус міста.

Про це йдеться в документі, підготовленому Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, також включає зміни меж 7 міст та 7 ґмін, зміну назви однієї ґміни в Люблінському воєводстві та подальші зміни кордонів, які мають набути чинності у 2028 році, пише іnpoland.net.pl

Систематичне надання статусу міста населеним пунктам з початку 2020-х років постійно змінює адміністративну карту Польщі.

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Станом на 1 січня 2024 року у Польщі офіційно було перевищено поріг у 1000 міст. Наразі в країні налічується 1026 міст. З 1 січня 2027 року кількість міст має зрости ще на 12, досягнувши кількості 1038 міст.

Згідно з опублікованим проєктом постанови, 12 міст мають отримати статус міста 1 січня 2027 року. Хоча остаточне рішення прийматиме Рада міністрів, уряд майже завжди підтримує остаточну версією постанови.

Містами стануть такі населені пункти:

Хоцень (Куявсько-Поморське воєводство),

Мілеюв (Любельське воєводство),

Жекунь (Мазовецьке воєводство),

Чудець, Гожице, Велополе Скшинське, Жолиня (Підкарпатське воєводство),

Бакалажево, Філіпов, Мельник (Підляське воєводство),

Кобиля Гура, Кажімєж Біскупі (Великопольське воєводство).

Деякі з цих міст раніше мали міські права та втратили їх — найчастіше через царські репресії після Січневого повстання. Вони офіційно повернуть свій колишній статус у 2027 році.

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Проєкт постанови включає не лише надання статусу міста деяким населеним пунктам. Документ також передбачає коригування адміністративних меж у багатьох регіонах країни, а також зміну назви однієї з ґмін Люблінського воєводства.

Для оптимізації адміністративних, інфраструктурних та облікових питань уряд запланував сім змін до меж муніципалітетів. Територіальні зміни вплинуть на такі місцеві органи влади:

ґміна Добрч і ґміна Короново,

ґміна Льняно та ґміна Држицім,

ґміна Фірлей та ґміна Міхув,

ґміна Шпротава та ґміна Маломіце,

ґміна Старий Сонч і місто Новий Сонч,

місто Рибнік і ґміна Червенка-Лещини,

ґміна Мельно та ґміна Сянув.

Окрім визначення абсолютно нових меж для 12 нових міст, уряд скоригує межі 7 існуючих міських осередків. Значні та незначні коригування заплановані на: Стшельно, Стшельце Краєньське, Старий Сонч, Баранув Сандомєрський, Залєво, Біскупєц, Мельно.

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Раніше ми писали , скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно. Польща є одним з основних напрямків для переїзду українських біженців. Проте витрати на життя за кордоном часто вищі. За підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн).

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у більшості міст Польщі становить від 1 800 до 3 000 злотих. Водночас у Варшаві — від 3 000 злотих.

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