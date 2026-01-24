Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно
Польща є одним з основних напрямків для переїзду українських біженців. Проте витрати на життя за кордоном часто вищі. За підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн).
Про це пише «Телеканал 24», посилаючись на Migrant.info.pl.
Основні щомісячні витрати у Польщі
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у більшості міст Польщі становить від 1 800 до 3 000 злотих. Водночас у Варшаві — від 3 000 злотих.
Читайте також
На комунальні послуги та інтернет доведеться витратити від 400 до 800 злотих.
Бюджет на продукти складає приблизно 900−1 300 злотих на місяць.
Місячні витрати на громадський транспорт коливаються в межах 150−300 злотих.
На базові витрати, такі як одяг, особисті потреби, дозвілля — ще 300−600 злотих.
Як підрахувала фінансистка Марта Камінська, загальні щомісячні витрати однієї людини в Польщі становлять у середньому від 3 500 до 6 000 злотих. Остаточна сума залежить від міста, умов оренди та стилю життя.
Середня зарплата у Польщі
До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримують мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 42 тис. грн) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).
Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно
Ринок праці: що змінилося та як шукати роботу у 2026 році
Як безкоштовно відновити водійське посвідчення, знищене через російську агресію
Працівники, залучені до відновлення енергетики, отримають доплати до зарплати
Кому підійдуть цифрові інструменти для ведення бюджету
Торік українські компанії накопичили рекордну кількість боргів по зарплаті (інфографіка)