Скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб жити комфортно

Особисті фінанси
738
Від 3 500 злотих на місяць потрібно у Польщі для комфортного життя
Від 3 500 злотих на місяць потрібно у Польщі для комфортного життя
Польща є одним з основних напрямків для переїзду українських біженців. Проте витрати на життя за кордоном часто вищі. За підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн).
Про це пише «Телеканал 24», посилаючись на Migrant.info.pl.

Основні щомісячні витрати у Польщі

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у більшості міст Польщі становить від 1 800 до 3 000 злотих. Водночас у Варшаві — від 3 000 злотих.
На комунальні послуги та інтернет доведеться витратити від 400 до 800 злотих.
Бюджет на продукти складає приблизно 900−1 300 злотих на місяць.
Місячні витрати на громадський транспорт коливаються в межах 150−300 злотих.
На базові витрати, такі як одяг, особисті потреби, дозвілля — ще 300−600 злотих.
Як підрахувала фінансистка Марта Камінська, загальні щомісячні витрати однієї людини в Польщі становлять у середньому від 3 500 до 6 000 злотих. Остаточна сума залежить від міста, умов оренди та стилю життя.

Середня зарплата у Польщі

До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримують мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 42 тис. грн) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).
Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
Гроші
