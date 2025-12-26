Де в Польщі найвищі зарплати — ретинг міст
Багато українців зараз працюють у Польщі, шукаючи кращі можливості та стабільні доходи. Ринок праці сусідньої країни показує цікаві тенденції: деякі міста пропонують значно вищі зарплати, ніж інші, що важливо враховувати при виборі місця роботи.
Як повідомляє inpoland, за даними польського GUS, середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих. Це +6,6% до 2024 року і +1,3% до попереднього місяця.
При цьому зазначається, що зростання здебільшого пов’язане з бонусами та преміями для працівників.
Лідери за рівнем зарплат
Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих.
До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
Найбільше зростання доходів відзначено у секторах інформація та комунікації, культура та розваги, транспорт, складське господарство, торгівля та автомобільне виробництво.
Міста з найнижчими зарплатами
Найменші доходи фіксують у Гожуві-Велькопольському (7 510 злотих), Білостоку (7 584,90 злотих) та Кельце (7 731,93 злотих).
Як свідчать аналітичні дані, у цих містах середня зарплата є значно нижчою, ніж середня по країні.
Відмінність між Краковом і Гожувом Велькопольським становить 3 650,39 злотих — це показує, наскільки сильно відрізняються умови праці у різних регіонах Польщі.
Рейтинг середніх зарплат по містах Польщі
- Краків — 11 160,39 злотих;
- Варшава — 10 606,89 зл.;
- Гданськ — 10 370,97 зл.;
- Катовіце — 9 782,69 зл.;
- Познань — 9 589,37 зл.;
- Вроцлав — 9 478,54 зл.;
- Жешув — 9 273,66 зл.;
- Щецин — 9 182,33 зл.;
- Торунь — 8 514,54 зл.;
- Ополе — 8 507,44 зл.;
- Лодзь — 8 486,86 зл.;
- Зелена Гура — 8 381,12 зл.;
- Бидгощ — 8 300,44 зл.;
- Люблін — 8 233,14 зл.;
- Ольштин — 7 877,05 зл.;
- Кельце — 7 731,93 зл.;
- Білосток — 7 584,90 зл.;
- Гожув Велькопольський — 7 510 зл.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році українці у Польщі найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.
Поділитися новиною
Також за темою
Як змінювались зарплати українців в 2025 році (аналітика)
Які настрої шукачів роботи: проблеми, з якими стикаються українці при працевлаштуванні
Де в Польщі найвищі зарплати — ретинг міст
Іноземці почали частіше вступати в українські виші: скільки зараховано цього року
Смілянський пояснив ризики оподаткування міжнародних посилок до 150 євро
Київ збільшить компенсацію за придбання автомобілів для ветеранів