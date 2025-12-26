Де в Польщі найвищі зарплати — ретинг міст Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Де в Польщі найвищі зарплати — ретинг міст

Багато українців зараз працюють у Польщі, шукаючи кращі можливості та стабільні доходи. Ринок праці сусідньої країни показує цікаві тенденції: деякі міста пропонують значно вищі зарплати, ніж інші, що важливо враховувати при виборі місця роботи.

середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих. Це +6,6% до 2024 року і +1,3% до попереднього місяця. Як повідомляє inpoland, за даними польського GUS.

При цьому зазначається, що зростання здебільшого пов’язане з бонусами та преміями для працівників.

Лідери за рівнем зарплат

Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих.

До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).

Найбільше зростання доходів відзначено у секторах інформація та комунікації, культура та розваги, транспорт, складське господарство, торгівля та автомобільне виробництво.

Міста з найнижчими зарплатами

Найменші доходи фіксують у Гожуві-Велькопольському (7 510 злотих), Білостоку (7 584,90 злотих) та Кельце (7 731,93 злотих).

Як свідчать аналітичні дані, у цих містах середня зарплата є значно нижчою, ніж середня по країні.

Відмінність між Краковом і Гожувом Велькопольським становить 3 650,39 злотих — це показує, наскільки сильно відрізняються умови праці у різних регіонах Польщі.

Рейтинг середніх зарплат по містах Польщі

Краків — 11 160,39 злотих;

Варшава — 10 606,89 зл.;

Гданськ — 10 370,97 зл.;

Катовіце — 9 782,69 зл.;

Познань — 9 589,37 зл.;

Вроцлав — 9 478,54 зл.;

Жешув — 9 273,66 зл.;

Щецин — 9 182,33 зл.;

Торунь — 8 514,54 зл.;

Ополе — 8 507,44 зл.;

Лодзь — 8 486,86 зл.;

Зелена Гура — 8 381,12 зл.;

Бидгощ — 8 300,44 зл.;

Люблін — 8 233,14 зл.;

Ольштин — 7 877,05 зл.;

Кельце — 7 731,93 зл.;

Білосток — 7 584,90 зл.;

Гожув Велькопольський — 7 510 зл.

найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві. Раніше ми повідомляли, що у 2025 році українці у Польщі

