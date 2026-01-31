У Міноборони пояснили, як поновити втрачене посвідчення УБД

0 800 307 555
Як відновити втрачене або пошкоджене посвідчення УБД
Військовослужбовці можуть відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій — документ, що підтверджує право особи на низку пільг і соціальних гарантій.
У Міністерстві оборони пояснили, як отримати новий документ у разі його втрати, викрадення або якщо він став непридатним для використання.

Як поновити втрачене посвідчення УБД

Чинні військовослужбовці повинні подати рапорт на командира військової частини, а звільнені з військової служби — звернутися до ТЦК та СП, в якому вони перебувають на обліку.
У разі втрати чи викрадення посвідчення УБД до заяви додаються:
  • копія втраченого (викраденого) посвідчення (за наявності);
  • лист талонів та його копія;
  • копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65−70% фотокартки.
Фахівці зазначають, тепер для відновлення втраченого посвідчення УБД не потрібно подавати довідку з поліції та оголошення в друкованих ЗМІ про втрату документа.
Якщо посвідчення УБД стало непридатним до використання, необхідно подати:
  • пошкоджене посвідчення;
  • лист талонів;
  • копію першої сторінки паспорта або ID-картки;
  • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері.

Якщо посвідчення УБД було знищене під час виконання бойових або службових завдань

Відновлення відбувається на підставі службового розслідування. Потрібно подати заяву та дві фотокартки 3×4 см.
Для звільненого з полону військовослужбовця матеріали розслідування не потрібні, а видача нового посвідчення здійснюється лише за його заявою.
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems